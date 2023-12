Per i 40 anni di "Vacanze di Natale 1983" il film torna in streaming (ma per un periodo limitato)

Gli anni ’80 sono stati un decennio molto rappresentativo per la cultura pop come oggi la conosciamo. Celebre non solo a livello musicale e per uno stile di vita eccessivo, ma famoso anche a livello di cinema e serie tv. In Italia, soprattutto, quel decennio così denso di cambiamenti ha visto (tra l’altro) l’exploit dei film comici dei fratelli Vanzina che, ogni anno, hanno popolato le sale cinematografiche e hanno macinato molti consensi al botteghino. E oggi, per celebrare i 40 anni del primo film di Vacanze di Natale, distribuito proprio nel dicembre nel 1983, il colosso dello streaming di Paramount+ vuole fare un regalo ai fan dei "franchise natalizio" e, allo stesso tempo, vuole ricordare una pagina di storia tutta italiana che non è mai passata di moda.

Questo Natale si compie un vero e proprio viaggio indietro nel tempo in occasione di un anniversario molto particolare. Per oltre un mese, per l’esattezza dal 7 dicembre al 17 gennaio, per la prima volta in streaming arriva Vacanze di Natale 1983, il film diretto dai fratelli Vanzina che fu prodotto da Filmauro e da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Definito fin da subito come il primo "Instant movie del cinema italiano" perchè ambientato nello stesso periodo d'uscita nelle sale, il film è diventato un vero e proprio cult non solo per le sue battute scorrette ma spassosissime ma perché allo stesso tempo è stato precursore di un fortunato filone cinematografico comico a tema natalizio, denominato poi "cinepanettone". Vacanze di Natale è stato il ritratto di un gruppo di italiani in vacanza a Cortina nel 1983, per l’appunto. Una vacanza di divertimento ma anche fatta di vizi, frivolezze, intrighi e mode raccontati sempre con ironia. Un successo dovuto anche a quella fotografia fresca e disinibita rivolta ai linguaggi e la vita della gioventù di quegli anni.

Un cast ricchissimo di attori: Jerry Calà nel ruolo di Billo che ha interpretato un cantante di piano bar; Christian De Sica, un ricco cinico e problematico; Stefania Sandrelli, una donna sposata e insoddisfatta; Karina Huff, una fotomodella americana; Claudio Amendola che è stato Mario, il ragazzo proletario che si trova a Cortina come un pesce fuor d’acqua; Antonella Interlenghi, la ragazzina ricca e viziata; e poi, gli indimenticabili Guido Nicheli, “Il Dogui”, nei panni del milanese Donatone Braghetti e Riccardo Garrone, che interpretava il capofamiglia romano Giovanni Covelli. E, ancora, Moana Pozzi e Mario Brega tra gli altri.

Tra risate e un pizzico di nostalgia, Vacanze di Natale mette in scena la storia di due famiglie benestanti di Roma e Milano che si ritrovano a festeggiare il Natale a Cortina d'Ampezzo, oltre a una galleria di personaggi esuberanti che daranno vita a una serie infinita di avventure comiche. Il tutto accompagnato dai paesaggi mozzafiato delle Dolomiti e da una splendida colonna sonora.