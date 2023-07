Da Toy Story ad Hachiko: i 7 film da vedere per la Giornata mondiale dell'amicizia

"Ricordati di chi c'era quando stavi male, perché saranno quelli che vorrai accanto quando tutto andrà bene". Parole e pensieri di Marilyn Monroe, parole e pensieri che oggi hanno un valore ancora più speciale: si celebra infatti la Giornata mondiale dell'amicizia. Proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011, la ricorrenza festeggia l’amicizia come "sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo” , celebrando questo legame tra popoli, paesi, culture e individui. Un’unica stella polare: la pace, la possibilità di costruire ponti tra le comunità. Complice questa ricorrenza, andiamo a scoprire 7 film che celebrano l’amicizia da vedere almeno una volta nella vita.

Harry, ti presento Sally (1989)

Film simbolo dell’amicizia tra uomo e donna, “Harry, ti presento Sally” di Rob Reinerè tra le commedie romantiche americane più amate. Anche grazie alla brillante sceneggiatura di Nora Ephron, la pellicola con Billy Cristal e Meg Ryan accende i riflettori su due amici che provano in tutti i modi a difendere il loro rapporto di amicizia esclusivo, per poi cedere a un sentimento ancora più forte.

Toy Story (1995)

Primo lungometraggio d'animazione Pixar, “Toy Story” di John Lasseter è entrato nella storia per l’innovazione tecnica dell’animazione 3D ma anche per la grande storia d’amicizia con protagonisti Woody e Buzz, giocattoli del piccolo Andy Davis. Dalla gelosia alla diffidenza, passando per la fiducia e il perdono: tanti i temi trattati nel corso degli 81 minuti di durata della pellicola, un cult imperdibile.

Alla ricerca di Nemo (2003)

Altro film Pixar entrato nella storia, “Alla ricerca di Nemo” di Andrew Stanton e Lee Unkrich vanta un’animazione molto curata e una storia bellissima. Rivolgendosi sia ai bimbi che agli adulti, la storia di Dory e Marlin è quella di due che passano dall’essere perfetti sconosciuti ad amici inseparabili. Un road movie geniale nonostante la storia piuttosto semplice.

Hachiko – Il tuo migliore amico (2008)

Preparate i fazzoletti. Tratto da una storia vera, “Hachiko – Il tuo migliore amico” conferma una volta per tutte che il cane è il migliore amico dell’uomo. Il film racconta l’amicizia commovente tra un cucciolo di razza Akita, abbandonato fortuitamente, e l’insegnante di musica Parker Wilson (Richard Gere): quest’ultimo lo fa entrare nella sua vita e nelle sue attività, da lì nasce un legame capace di sfidare qualsiasi ostacolo. Struggente.

Una notte da leoni (2009)

Una commedia demenziale per raccontare l’amicizia a dir poco epica tra quattro persone. “Una notte da leoni” di Todd Phillips è la ricostruzione di una intensa notte brava a Las Vegas per un addio al celibato. Scorrettezza a palate, ma soprattutto il racconto della centralità dell’amicizia nella vita di tutti noi. Nel cast Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis.

Quasi amici (2011)

Commedia campione d’incassi in Francia e film rivelazione del 2011, “Quasi amici” di Olivier Nakache e Eric Toledano ha tracciato un solco. Il legame tra il miliardario tetraplegico Philippe (Patrice Laconte) e l’aiutante Driss (Omar Sy) diverte ed emoziona, dimostrando come certi rapporti possano nascere per puro caso. Straordinarie interpretazioni e diversi remake. A teatro, ad esempio, quello che vede protagonisti Massimo Ghini e Paolo Ruffini.

Green Book (2018)

Tra i più recenti film con protagonista l’amicizia non possiamo non citare “Green Book” di Peter Farrelly, premiato con il premio Oscar al miglior film nel 2019. Tratto da una storia vera, il film racconta il legame tra il buttafuori italoamericano Tony “Lip” Vallelonga” e il pianista afroamericano Don Shirley nell’America degli anni Sessanta. Farrelly tratta la questione razziale senza troppi sentimentalismi, frontalmente, trovando il perfetto equilibrio tra commedia e dramma.