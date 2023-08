Bloccati in città? Ecco cinque film da (ri)vedere a Ferragosto

Le grandi città si svuotano, le autostrade diventano una giungla di lamiere infuocate, le spiagge si trasformano in un’oasi felice dove trovare relax e divertimento sotto il sol leone. L’estate arriva all’apice con il giorno di Ferragosto in cui, da tradizione, si festeggia con grigliate in riva al mare, feste che durano fino al mattino e molto altro ancora. Questo giorno, nel corso del tempo, ha perso un po' la sua importanza cristiana che ha radici nella Roma antica, diventando solo un espediente per celebrare l’estate che arriva al suo culmine. Il 15 agosto è stato festeggiato, diverse volte, sia al cinema che in tv con film e serie che celebrano l’estate, le vacanze estive, il sole, il mare e divertimento. Ma non solo, nel corso del tempo abbiamo visto transitare sui nostri schermi tanti film (comici, di azione, ecc.) che si sposano perfettamente con l’idea di estate e che, oggi, potrebbero essere visti (e rivisti) durante i festeggiamenti del 15 agosto. Di questi ne abbiamo selezionati ben cinque – tra film italiani e stranieri – che secondo il nostro parere potrebbero essere una valida alternativa alle grigliate del Ferragosto, o un succulento antipasto in attesa (e in vista) di una notte brava.

Ferie d’agosto: per conoscere un’estate all'italiana

Terzo film diretto da Paolo Virzì e primo vero successo commerciale (e di critica) per il regista italiano. Arrivato nelle sale nel 1994, la pellicola è ambientata nella splendida cornice di Ventotene dove due famiglie – una intellettuale della Roma borghese e una chiassosa della periferia – si scontrano durante una calda estate. Un incipit per raccontare tutte le sfumature della nostra società in un’epoca lontana ma vicina ai tempi moderni. Con Silvio Orlando nel ruolo di Sandro Molino, giornalista/filosofo, Ennio Fantastichini in quello di Ruggero e con la partecipazione, tra l’altro, di Sabrina Ferilli, Ferie di agosto mette in scena una storia tutta italiana fatta di risate sagaci e intelligenti al servizio di una storia ordinaria ma di grande impatto. Di così grande successo che, oggi, il film è diventato un vero e proprio cult. Da qualche mese sono in corso, sempre a Ventotene, le riprese del sequel, ancora sotto la mano sicura di Virzì. Ferie d’agosto lo trovate in streaming su Tim Vision.

Bullet Train: per un’avventura adrenalinica

Nonostante abbia superato i sessanta anni di età, Brad Pitt resta l’attore più versatile del cinema moderno. Ha spaziato in diversi generi, regalando al pubblico interpretazioni indimenticabili. Per la notte di Ferragosto consigliamo la (ri)visione di Bullet Train, film del 2022 che ha dominato i box office durante la passata stagione cinematografica. Adattamento cinematografico del romanzo del 2010 I sette killer dello Shinkansen scritto da Kōtarō Isaka, al centro della storia c’è il viaggio folle e divertente di Ladyburg che ha la missione di salire sul treno che da Tokyo arriva a Kyoto per rubare una misteriosa valigetta. La missione si trasforma in qualcosa di diverso nel momento in cui Ladyburg si dovrà difendere da una bizzarra coppia di killer e da un uomo disposto a tutto pur di mettere le mani proprio su quella valigetta. In una miscela di action scanzonato e ironia pungente, Bullet Train è di sicuro uno dei film più strambi arrivati nei cinema nel corso degli ultimi anni. Ma piace proprio per questo motivo perché diverte e fa divertire. Con Brad Pitt c’è anche Aaron Taylor-Johnson. È in streaming e lo trovate su Now.

Travolti da un insolito destino: per vivere una storia d'amore senza tempo

Cosa ci sarebbe da dire sullo storico film, datato 1974, diretto dalla mitica (e leggendaria) Lina Wertmuller? Di tutto di più. Oggi è disponibile in streaming su Amazon Prime Video ma ieri è stato il lavoro di maggior successo della celebre regista scomparsa di recente, che ha lanciato nel firmamento delle star la figura di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Un film sull’amore e su tutte le sue sfumature, che miscela drama e commedia in maniera ineccepibile. Distribuito dalla Medusa Film il 13 dicembre 1974, fu uno dei più grandi incassi in Italia della stagione cinematografica 1974-75, risultando come il quinto maggiore della stagione. L’ex marito di Madonna ha tentato anche di girare un remake del film, chiamando nel cast il figlio di Giannini ma Travolti da un insolito destino non ha avuto la stessa magia.

Don’t Look Up: per una fine del mondo tutta da ridere

È arrivato nelle sale nel corso del 2021, quando c’era ancora la crisi pandemica in corso, ma il film di Adam McKay è stato un successo senza precedenti perché, con ironia, ha riletto (inconsapevolmente) tutte le paure, i deliri e i problemi della nostra contemporaneità. Al centro del racconto c’è la scoperta di un asteroide che si sta per abbattere sulla Terra e di tutte le sue conseguenze per convincere scettici e meno scettici a mettere in salvo la popolazione prima che sia troppo tardi. L'impatto astronomico descritto nel film è un'allegoria del riscaldamento globale e il film è una satira sull'indifferenza dei governi e dei media nei confronti dell'emergenza. Neanche a dirlo, Don’t Look Up riassume tutto quello che è accaduto in Italia e nel mondo durante l’epoca Covid, tra editti anti-costituzionali, negazionisti e rigoristi, in una miscela divertente, satirica e efficace. Nel cast c’è Leonardo diCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchette, Timotheé Chalamet e Meryl Streep nel ruolo di un Presidente degli Stati Uniti di “trumpiana” memoria. Il film è su Netflix.

È stata la mano di Dio: per conoscere l’anima di Napoli

Che Paolo Sorrentino sia un esteta lo sapevamo già, ma che fosse un regista capace di raccontare un pezzo del nostro vissuto è stata una vera scoperta. Di fatti con E’ stata la mano di Dio, film di Netflix disponibile in streaming, che il pubblico ha avuto modo di conoscere un nuovo lato del regista italiano (e apprezzato all’estero). Con un tratto semplice, onesto ma molto evocativo, Sorrentino ha raccontato l’Italia degli anni ’80 con i suoi usi e costumi, e ha raccontato Napoli, quella di cuore e di pancia, quella verace, quella vera e sincera, e lo ha fatto con una storia umana, intima e personale piena di personaggi sui generis. Un film di grande successo tra critica e pubblico, che è arrivato persino agli Oscar del 2022, diventando uno dei lavori più apprezzati del regista. Nel cast c’è Toni Servillo, Filippo Scotti, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e molti altri.