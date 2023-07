Ti sei perso un film al cinema? Ecco quelli da recuperare in streaming

Cercare di stare al passo con tutte le nuove uscite cinematografiche è un’impresa impossibile. Ogni giovedì, tra film italiani e stranieri, le sale si popolano di tanti lungometraggi che stuzzicano l’attenzione del pubblico. Commedie, film romantici o di azione, ma anche film di denuncia sociale e rivisitazioni storiche: il cinema è un mondo bellissimo in cui è facile perdersi. Restare aggiornato sulle nuove uscite è facile, ma vedere tutti i film che sono proposti dalle multisale non è umanamente fattibile. Infatti accade spesso che, proprio il movie addicted, si trova nella scomoda situazione di dover rinunciare a qualche pellicola, vuoi per ragioni di tempo o economiche, ma per fortuna oggi ci sono le piattaforme in streaming sono che sono una manna dal cielo per chi vive di solo cinema. Quasi a ridosso della programmazione nelle sale – si parla di un paio di mesi – i film che sono arrivati al cinema sono già disponibili per una visione casalinga. Anche in questo caso, però, muoversi nel panorama della tv on web non è affatto facile. Per questo motivo abbiamo pensato a una top five sui film da rivedere o recuperare in streaming di questa e della scora stagione che, bene o male, hanno rappresentato il nuovo corso della settima arte.

Top Gun: Maverick

È arrivato nelle sale cinematografiche nel corso della primavera del 2022 e ha segnato il ritorno del pubblico al cinema dopo i due anni di pausa a causa della pandemia. Diretto da Joseph Kosinski, il film è il sequel dell’iconico lungometraggio degli anni ’80 che fu diretto da Tony Scott e che ha lanciato nel firmamento delle star il giovanissimo Tom Cruise. L’attore che ora è diventato una star dei film d’azione, compare al meglio della sua forma fisica per raccontare una nuova avventura di Pete Marshall – detto Maverick – trent’anni dopo il conseguimento da brevetto alla scuola dei Top Gun. Ora è diventato capitano di vascello ma, nonostante ciò, non ha perso il suo carattere schivo e incurante del pericolo. Si troverà a addestrare il figlio di Goose, il suo amico fidato, e una squadra di giovani piloti per una missione impossibile. Il film, cosa strana, funziona più del primo capitolo, riuscendo a raccontare una storia coerente che vive nel passato ma che guarda comunque al futuro. Nel mondo ha incassato più di un miliardo di dollari e si è difeso bene anche in Italia. Ora è in streaming su Now.

Elvis

Da Buz Luhrmann non si poteva chiedere film migliore. Distribuito nelle sale italiane nell’estate dello scorso anno, il biopic sulla vita di Elvis è stato un tornado sotto tutti i punti di vista. Il regista di Moulin Rouge affonda le mani nella tradizione musicale degli anni ’50 e ’60, raccontando vita, morte e miracoli del celebre Elvis Presley. Il giovanissimo (e talentuoso) Austin Butler ha regalato al pubblico un’immagine vera e sincera del mito della musica rock, un’immagine che ha convinto anche la critica tanto da premiare il film con ben 8 candidature agli Oscar, vincendo però solo un Golden Globe come miglior attore in un film drammatico. Di ottima fattura, curato sia nella messa in scena che nella ricostruzione degli usi e costumi dell’epoca, Elvis ha cercato di fotografare l’uomo che c’era dietro l’artista, mostrando le fragilità di una persona che non è riuscito a resistere al peso del successo. Dopo il cinema è arrivato in streaming e lo trovate su Now.

Mixed by Erry

Un film tutto italiano che racconta una parte della storia recente del nostro paese. Sydney Sybilla, la mente che c’è dietro la trilogia di Smetto quando voglio, nel suo ultimo lavoro (che è arrivato nei cinema del nostro Paese nella primavera del 2023) si è addentrato nei vicoli più poveri della Napoli degli anni ’80 per raccontare l’ascesa e la discesa di Enrico Frattasio, detto Erry, colui che ha inventato il contrabbando delle musicassette, riuscendo poi a costruire un vero impero e diventando famoso a livello internazionale. Un film particolare, recitato in napoletano ma comprensibile anche a chi non conosce il dialetto partenopeo. Una storia audace, drammatica ma irriverente che ha fotografato gli anni d’oro della musica pop italiana e straniera attraverso la storia di tre fratelli che dalla vita non hanno avuto mai niente. Da geni sono diventati criminali, da criminali sono diventati l’immagine di una città che sfida la legalità pur di trovare il loro posto nel mondo. Oggi, Mixed by Erry è disponibile su Netflix.

Bones and all

Presentato al Festival del cinema di Venezia del 2022 in un bagno di folla e sotto un sole cocente, il film ha segnato il ritorno dietro la macchina da presa di Luca Guadagnino. Il regista italiano ma trapiantato all’estero, sulla cresta dell’onda dopo i successi di Chiamami col tuo nome e Suspiria, con Bones and All racconta una storia torbida di crescita e redenzione di due giovani che lottano contro se stessi e contro i loro demoni interiori. Per farlo, Guadagnino ha scelto Timotheè Chalamet e Taylor Russell e si è affidato al libro Fino all’osso di Camille DeAngelis, e ciò che ne è uscito fuori è stato un film di una bellezza straordinaria. Di impatto visivo ma anche emozionale e, nonostante i temi e le scene un po' forti, ha fatto molto parlare di sé. Adesso è in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video.

The Fabelmans

In termini di incassi ci si aspettava qualcosa in più dal nuovo film di Steven Spielberg, arrivato nelle sale italiane nel dicembre dello scorso anno. Può anche essere un lavoro molto diverso rispetto a quello che il regista ha portato al cinema negli ultimi anni, ma ciò non toglie nulla alla bellezza di The Fabelmans. È un film intenso, per nulla banale, forse lento e didascalico snella parte centrale ma si riscatta poco dopo, regalando al pubblico un’immagine vivida di una classica famiglia borghese americana e sui sogni e le paure di un ragazzino che cerca di rincorrere in un mondo che chiede sempre più. Si dice che questo sia il film più autobiografico del regista, altri pensano che sia solo un atto d’amore per la settima arte. La verità sta nel mezzo. Ciò che possiamo affermare è che The Fabelmas è un film di rara bellezza, che coinvolge in un racconto intenso e veritiero. Dedicato a chi è ancora capace di sognare. Da qualche mese è disponibile su Amazon Prime Video.