Film, tutti i classici di Natale da vedere almeno una volta nella vita

Una delle tradizioni più in voga durante le feste di Natale è quella di vedere pellicole a tema: film e classici di Natale ambientati durante le festività natalizie o che comunque ne rispecchiano i valori e la ricerca di un lieto fine a ogni costo. Da decenni, ormai, la settima arte si premura di produrre annualmente pellicole a tema natalizio da vedere nel mese di dicembre: una strategia di marketing che coinvolge ogni lato della produzione cinematografica, compresa quella che passa sulle ormai insostituibili piattaforme streaming.

Ci sono, quindi, dei film - più o meno vecchi - che sono diventati dei veri e propri classici di Natale, storie da vedere e rivedere durante il periodo più bello dell'anno, che vengono aggiunti ai palinsesti dei canali in diretta o aggiunti nei cataloghi sempre più ricche delle piattaforme on-demand come Netflix, Prime Video o Disney+.

I classici di Natale da non perdere

Una poltrona per due

Non è Natale senza Una poltrona per due. Se c'è una tradizione ormai collaudata negli anni è quella di trasmettere, la sera della Vigilia, il film di John Landis su Italia 1 e il 2022 non fa eccezione. Per i pochi che ancora non conoscessero questo cult degli anni Ottanta con Eddie Murphy e Dan Aykroyd è una sorta di rivisitazione comica del classico Il principe e il povero. La trama, infatti, ruota intorno a un ricco uomo di Wall Street che, a seguito di una scommessa fatta ai suoi danni dai suoi due annoiati datori di lavoro, perde tutto. Al contrario, Billy Ray Valentine (il personaggio di Murphy) passa dall'essere un senzatetto ad avere più soldi di quanti ne abbia mai potuti vedere. Quando però i due capiscono di non essere altro che un gioco nella vita di due anziani con troppo tempo libero, decidono di prendersi la loro vendetta. Come ogni anno, da circa venticinque anni, l'appuntamento con Una ltrona per due è per il 24 dicembre su Italia 1.

La vita è meravigliosa

Un altro classico - non solo di Natale, ma della storia del cinema nella sua interezza, è La vita è meravigliosa, la pellicola di Frank Capra con James Stewart nei panni del protagonista. La trama ruota intorno alla figura di George Bailey, un uomo dal cuore buono che è costretto a rinunciare ai suoi progetti di vita quando accetta di portare avanti l'azienda di famiglia. Sempre altruista, generoso e pronto a sacrificarsi per gli altri, con una moglie innamorata di lui, George comincia a dubitare di sé e di ogni cosa quando gli eventi cominciano a virare verso difficoltà sempre maggiori. Arrivato al punto di rottura, George medita il suicidio, ma prima che abbia l'occasione di gettarsi nelle fredde acque del fiume viene raggiunto da un angelo custode che gli dimostrerà quanto la sua vita sia importante e, di fatto, meravigliosa. Il film di Frank Capra, che ha ispirato anche il brano Meraviglioso, è disponibile su Sky e Now Tv, ma non è da escludersi un canonico passaggio sui canali in chiaro.

SOS Fantasmi

Diretto da Richard Donner SOS - Fantasmi è una rilettura di Il canto di Natale di Charles Dickens. La storia ruota intorno al giovane presidente di un'emittente televisiva (Bill Murray) che vede il Natale come un'occasione per fare soldi e non crede in niente che non sia la sua pura ambizione. Ma, con l'avvicinarsi delle Feste, Frank riceverà la visita di tre fantasmi, che gli faranno rivivere i suoi Natali passati e che cercheranno di aprirgli gli occhi sul futuro che lo attende se non riprende in mano la sua vita. Disponibile su Prime Video.

Il piccolo Lord

Un altro classico di Natale è Il piccolo lord, il film degli anni Ottanta ispirato all'omonimo romanzo per ragazzi. La storia è quello di un bambino americano, orfano di padre, che scopre di aver ereditato un titolo nel Regno Unito ed è invitato a passare del tempo con il nonno burbero, che non ha mai voluto sapere nulla di lui, dal momento che non aveva visto di buon occhio il matrimonio di suo figlio con una donna americana di umili origini. L'incontro con il bambino, però, è destinato a cambiare l'indole del vecchio, che non potrà fare a meno di lasciarsi sedurre dal bambino. Anche Il piccolo lord è disponibile su Prime Video.

Mamma ho perso l'aereo

Non è Natale senza Mamma ho perso l'aereo, il film cult degli anni Novanta che recentemente è stato anche omaggiato nel film Una notte violenta e silenziosa. La storia è quella di Kevin (Macaulay Culkin) un bambino di otto anni che, durante le vacanze di Natale, viene accidentalmente lasciato a casa da solo dalla sua famiglia ed è costretto non solo a prendersi cura di se stesso senza averlo mai fatto prima, ma soprattutto a tenere testa a un duo di criminali (interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern) che derubano le case lasciate vuote per le Feste. Diventato negli anni un vero e proprio cult, con delle scene intramontabili come quelle legate alla "caccia al ladro", Mamma ho perso l'aereo è davvero un titolo imperdibile. Disponibile su Disney+, dove c'è anche il sequel, Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York

Nightmare Before Christmas

Sebbene sia diretto da Henry Selick Nightmare Before Christmas è una pellicola che porta impresso il marchio del suo autore e creatore, Tim Burton. Si tratta di un lungometraggio d'animazione realizzato con la tecnica dello stop-motion, che si ottiene creando ventiquattro frame al secondo. In più la pellicola ha una natura ibrida, che lo rende perfetto sia per Halloween sia per Natale. Questo perché il protagonista della storia è Jack (doppiato in italiano da Renato Zero), il re delle zucche che porta lo spavento nella Città di Halloween. Dopo le ultime celebrazioni, però, Jack comincia ad avere una sorta di crisi di identità e durante una sua passeggiata finisce nella Città del Natale. Colpito da questo mondo nuovo, Jack decide di portare il Natale anche nel suo mondo d'origine, con risultati tutt'altro che rosei. Disponibile su Disney+.

Una promessa è una promessa

Una promessa è una promessa è una rocambolesca e divertente avventura di Natale che vede un padre alle prese con la disperata ricerca del regalo per il figlio. Il protagonista è interpretato da Arnold Schwarzenegger, un uomo d'affari così impegnato col suo lavoro da mancare sempre alle promesse fatte al piccolo Jamie. Alla Vigilia di Natale l'uomo scopre che il giocattolo che suo figlio aveva chiesto per Natale, un modellino dell'eroe televisivo Turbo Man, è pressoché introvabile. Determinato a non rovinare le Feste al figlio e a dimostrare di essere un uomo di parola, il protagonista farà di tutto per ottenere il giocattolo. Anche a sfidare un postino disperato quanto lui. Questo classico di Natale è disponibile su Disney+

Un amore tutto suo

Sempre su Disney+ è disponibile un altro titolo che rientra nella lista dei classici di Natale: si tratta di una commedia romantica davvero deliziosa da vedere durante le feste di Natale. Un amore tutto suo racconta la storia di Lucy (Sandra Bullock), una donna che lavora alla biglietteria della metropolitana e che, durante il suo servizio la mattina di Natale, salva la vita a uno sconosciuto per cui si è presa una cotta. A causa di un'incomprensione durante il trasferimento in ospedale, i medici si convincono che Lucy sia la fidanzata del malcapitato e quando arriva la famiglia dell'uomo tutti sono pronti ad accoglierla come eroina e fidanzata. L'unico ad avere dei sospetti è il fratello della vittima, Jack (Bill Pullman), che finirà suo malgrado per provare qualcosa per la ragazza.

L'amore non va in vacanza

L'amore non va in vacanza è una commedia romantica con un cast eccezionale. La storia ruota intorno a due donne, Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz), entrambe alle prese con il cuore spezzato e la difficoltà a trovare il vero amore. Davanti all'ennesima delusione d'amore, le due - che non si conoscono - accettano di partecipare al programma di scambio casa. Iris parte per Los Angeles e a casa di Amanda conosce Miles (Jack Black). Amanda, invece, va a nascondersi in Gran Bretagna, nel Surrey, dove incontra il fratello di Iris, Graham (Jude Law). Con un cast che include anche Rufus Sewell ed Eli Wallach, L'amore non va in vacanza è il classico film di Natale adatto a chi cerca nelle Feste un po' di romanticismo. Il film è disponibile sulla maggior parte delle piattaforme e passa spesso anche nei canali in chiaro.

The Family Man

Un altro titolo da inserire tra i classici di Natale disponibili su Netflix è The Family Man, il film del 2000 diretto da Brett Ratner che vede come protagonisti gli attori Nicolas Cage e Téa Leoni. La trama ruota intorno a un sotterfugio narrativo simile a quello di Sliding Doors: un uomo di successo (Nicolas Cage, appunto) ma dalla vita solitaria, si trova ad avere la possibilità di "sbirciare" in un'esistenza alternativa, osservando come sarebbero potute andare le cose se avesse preso decisioni differenti. Sebbene non sia interamente incentrato sul periodo natalizio, The Family Man rimane un titolo imperdibile nel mese di dicembre.

Il Grinch

La lista dei consigli sui classici di Natale si chiude con Il Grinch, pellicola degli anni '90 e firmata da Ron Howard che vede Jim Carrey vestire i panni della creatura verde che odia il Natale ed è determinato a rovinarlo per tutti gli abitanti del paese di Chinonsò, che invece non vedono l'ora di celebrare le festività natalizie. Al pari di Una poltrona per due, Il Grinch è un titolo che passa ogni anno nel palinsesto televisivo e anche quest'anno Italia 1 non si lascerà sfuggire l'occasione di portare sul piccolo schermo la storia di un Grinch pronto ad aprire il suo cuore. L'appuntamento, infatti, è per il 17 dicembre.