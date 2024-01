Joker, Dune ma non solo: ecco i film più attesi del 2024

Quali sono i film del 2024 da non perdere? Ora che il 2023 sta per chiudere i battenti, con un'annata cinematografica fortemente influenzata sia dallo sciopero degli sceneggiatori che da quello degli attori, è tempo di scoprire quali saranno i lungometraggi più attesi del nuovo anno. Tra sequel e film d'autore, il 2024 promette di essere un anno pieno di grandi produzioni che potrebbero riportare le grandi folle in sala. Andiamo dunque alla scoperta dei film del 2024 più attesi dal pubblico.

I film del 2024 da non perdere

Povere creature!

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, Povere Creature! è il nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos che, in Italia, uscirà il 25 gennaio 2024. Protagonista della vicenda è Bella (Emma Stone) donna che viene riportata alla vita da una specie di Victor Frankenstein (Willem Dafoe), che la istruisce e la cresce come se fosse una bambina. L'incontro con un manigoldo (Mark Ruffalo) e il desiderio di conoscere meglio il mondo, porteranno la donna ad affrontare viaggi ed avventure che la spingeranno anche a scoprire la sessualità e la libertà. Senza ombra di dubbio, Povere Creature! sarà uno dei protagonisti della stagione dei premi, iniziata già con l'annuncio delle nomination ai Golden Globe.

Dune - Part Two

A causa dello sciopero congiunto di attori e sceneggiatori in quel di Hollywood, molte produzioni hanno subito dei ritardi sulle uscite in sala. In questo calderone è finito anche il secondo capitolo del kolossal Dune. Diretto da Denis Villeneuve e tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, Dune - Part Two ritrova Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides che, dopo la fine della sua casata e la morte del padre, si è avventurato tra la popolazione del pianeta Arrakis, da dove viene estratta la famosa spezia che permette di viaggiare nello spazio e di aumentare i poteri di chi ne fa uso. L'uscita in sala è prevista per il 15 marzo 2024.

Furiosa

Atteso al cinema il 24 maggio 2024, Furiosa è il film spin-off e prequel di Mad Max:Fury Road, capolavoro del regista George Miller. In questo nuovo lungometraggio, lo stesso regista porta il pubblico indietro nel tempo, alla scoperta della "giovinezza" del personaggio di Furiosa, che in Mad Max aveva il volto di Charlize Theron e che, nella sua versione più giovane, sarà interpretata da Anya Taylor-Joy, che i più conoscono per la miniserie La regina degli scacchi. Il personaggio del giovane Immortal Joe, invece, è stato affidato a Chris Hemsworth.

Joker - Folie à deux

Bisognerà attendere ottobre, invece, per poter vedere quello che forse è il film più atteso di tutto il 2024: Joker - Folie à deux. Il nuovo film di Todd Phillips rappresenta un sequel di Joker, pellicola uscita nel 2019 che ha consacrato Joaquin Phoenix come il migliore attore della sua generazione (e non solo). Il sequel, che arriverà in sala il 4 ottobre 2024 (probabilmente passando in anteprima mondiale al festival di Venezia), seguirà di nuovo Arthur/Joker nelle sue avventure in una Gotham sempre più corrotta. Al suo fianco, però, ci sarà una new entry: l'attesissima Harley Quinn interpretata da Lady Gaga.

Il gladiatore 2

Per rimanere in tema "sequel", il 22 novembre 2024 al cinema esce anche Il gladiatore 2, progetto di cui si sa ancora molto poco. La data di uscita, inoltre, non è stata confermata dopo il blocco delle riprese dovuto allo sciopero degli attori. Tutto quello che si sa è che il protagonista sarà Paul Mescal, che si muoverà in quella stessa arena dove il personaggio di Russell Crowe aveva trovato la sua vendetta. Nel cast del film anche Denzel Washington, Derek Jacobi e Pedro Pascal, recentemente visto in The Last of Us.

Inside out 2

Non ha ancora una data d'uscita ufficiale Inside Out 2, nuovo lungometraggio d'animazione targato Disney che rappresenta la continuazione della storia di Riley e delle sue emozioni, iniziate con Inside Out, da molti considerato il capolavoro della Disney Pixar. Nel primo teaser che è stato rilasciato dallo studio, si è scoperto che nella "sala di controllo" delle emozioni della protagonista subentrano nuove emozioni. Prima tra tutte, ansia.