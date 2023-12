Non c'è solo Una poltrona per due: cosa vedere stasera in tv

Ascolta ora: "Non c'è solo Una poltrona per due: cosa vedere stasera in tv"

Come ogni anno i palinsesti dei principali canali del digitale terrestre offrono numerose pellicole adatte a chi voglia vivere a pieno l'atmosfera natalizia. Ecco allora quali sono i principali film da vedere in tv il 24 dicembre, tra film di Natale e grandi classici delle vacanze natalizie.

I film di Natale da vedere il giorno della Vigilia in tv



Balto

Non è propriamente un film di Natale quello che viene trasmesso alle 14.31 su Italia 1, ma Balto è uno di quei lungometraggi che viene inserito quasi ogni anno nei palinsesti delle festività natalizie. Il film d'animazione del 1996 si basa su una storia vera e segue le vicende di Balto, metà husky e metà lupo, che insieme ad altri cani da slitta parte in missione in mezzo a una tormenta di neve per recuperare un medicinale salvavite che può salvare la vita ai bambini colpiti da una terribile epidemia in una piccola cittadina dell'Alaska. Film perfetto da vedere insieme ai più piccoli.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Mentre al cinema c'è il prequel Wonka, su Italia 1 alle 16.11 viene mandata in onda la prima trasposizione iconica di La fabbrica di cioccolato, uno dei romanzi più famosi di Roald Dahl. A interpretare l'eccentrico e spigoloso cioccolatiere Willy Wonka c'è Gene Wilder. La trama del film è nota a tutti: in presa a una piccola crisi, Willy Wonka organizza un concorso e nasconde cinque biglietti d'oro all'interno delle sue famose tavolette di cioccolato. I cinque bambini che troveranno l'ambito biglietto avranno l'occasione di visitare la fabbrica di cioccolato più famosa al mondo insieme ai genitori. Un film dolcissimo da poter vedere anche con i bambini.

Once upon a studio

Appuntamento alle 17.30 su Rai 2 con un cortometraggio che vale senza dubbio la pena di essere visto, Once Upon a studio. Già disponibile su Disney+ questo breve film rappresenta essenzialmente una celebrazione per i 100 anni dei Walt Disney Studios e raffigura tutti i personaggi della Disney che, alla chiusura dell'ufficio, si riuniscono per scattare una foto ricordo tutti insieme. Estremamente commovente è il momento in cui Topolino guarda la foto di Walt Disney.

The Terminal

Alle 18.26 su Iris, invece, viene mandato in onda The Terminal, film diretto da Steven Spielberg e ispirato a fatti realmente accaduti che racconta la storia di un uomo (interpretato da Tom Hanks) che, appena atterrato nell'aeroporto di New York si trova improvvisamente apolide, senza una patria a cui tornare e senza possibilità di superare l'immigrazione del JFK. Sarà dunque costretto a vivere dentro l'aeroporto.

Una poltrona per due

Naturalmente non può esistere Vigilia di Natale senza la messa in onda di Una poltrona per due, il film che ormai da anni celebra l'inizio delle "vere" Feste. Anche quest'anno l'appuntamento è alle 21.30 su Italia 1, dove gli spettatori potranno assistere come ogni anno allo scambio di ruolo tra un ricco agente di borsa (Dan Aykroyd) e un senzatetto molto furbo (Eddie Murphy), per volere di due vecchi annoiati.

Un amore tutto suo

Lucy (Sandra Bullock) è una ragazza che lavora all'ingresso di una stazione e ha una vita vuota. La mattina di Natale, però, assiste all'aggressione ai danni di uno sconosciuto pendolare per cui ha perso la testata (Peter Gallagher) e si etta sui binari per salvargli la vita. L'uomo finisce in coma e a causa di un'incomprensione in ospedale, tutti cominciano a credere che Lucy fosse la sua futura sposa. In questo modo la donna entra nella famiglia rumorosa dell'uomo e mentre la solitudine viene scacciata via, Lucy comincia a provare qualcosa per il fratello dell'uomo in coma (Bill Pullman). Appuntamento alle 21.23 su Rete 4.

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello

Alle 20.59 sul canale 20 Mediaset viene mandato in onda Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, primo capitolo della trilogia fantasy che Peter Jackson ha trasposto a partire dal capolavoro di J.R.R. Tolkien. In questo primo capitolo l'hobbit Frodo (Elijah Wood) intraprende il suo viaggio verso Mordor, per distruggere l'Unico Anello che permetterebbe a Sauron, l'Oscuro Signore, di tornare al potere. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci saranno, tra gli altri, il ramingo Aragorn (Viggo Mortensen), lo stregone Gandalf (Ian McKellen), l'elfo Legolas (Orlando Bloom) e, soprattutto, l'amico Sam (Sean Austin).

Natale in casa Cupiello

I film di Natale da vedere durante la Vigilia si concludono con la versione del 1977 di Natale in casa Cupiello, opera nata dalla penna e dal talento di Eduardo De Filippo, che viene messa in onda alle 23.55 su Rai 3. La storia prende il via nel giorno dell'antivigilia e segue le vicende di Luca Cupiello e della sua famiglia all'interno delle pareti domestiche, dove tragedia e commedia si prendono per mano.