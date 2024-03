I film da Oscar (quasi) tutti in tv: dove vederli

Su Sky Cinema, in arrivo il trionfatore della 96esima edizione degli Oscar, «Oppenheimer», anche in streaming su NOW e disponibile on demand. Il vincitore di 7 statuette tra cui Miglior Film arriverà su Sky Cinema e in streaming su Now lunedì 29 aprile: un thriller epico che spinge il pubblico a entrare nel pulsante paradosso di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo al fine di salvarlo. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert «Oppenheimer», Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr, Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock. In arrivo il 22 aprile invece «Barbie», il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros.

Pictures diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken, vincitore dell’Oscar alla Miglior Canzone Originale «What Was I Made For?». Su Sky Primafila infine è già disponibile «Anatomia di una caduta» diretto da Justine Triet ed è in arrivo il 19 marzo «Povere creature!» diretto da Yorgos Lanthimos. Su Amazon Prime è invece possibile vedere la rivelazione «American Fiction» diretto da Cord Jefferson, Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.