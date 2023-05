I 7 film da vedere per la festa della mamma

Tanto il cinema quanto il mondo dell'intrattenimento su piccolo schermo hanno sempre prestato attenzione alla figura materna, creando prodotti che sono perfetti per la festa della mamma. Film com The Blind Side o serie tv come Una mamma per amica hanno incentrato il proprio fulcro narrativo proprio sulla forza delle donne di affrontare la vita mentre camminano al fianco dei figli, più o meno felicemente. Il cinema è infatti pieno di pellicole che indagano il rapporto madre-figlia, sia in chiave positiva sia in chiave abusiva, come ad esempio nella pellicola White Oleander. In occasione della festa della mamma, allora, ecco qualche consiglio cinematografico sui film da vedere questo weekend.

Film da vedere per la festa della mamma

Voglia di tenerezza

Un film imprescindibile per la festa della mamma è senza dubbio Voglia di tenerezza che vede le attrici Shirley McLane e Debra Winger vestire i panni di madre e figlia. Aurora è una donna che ha fatto ruotare tutto il suo mondo intorno alla figlia; Emma, che vorrebbe comunque un po' di libertà, vive cercando la costante accettazione da parte della donna. Rapporto spesso conflittuale, ma sempre determinante, quello tra Aurora e Emma è un legame che niente sembra destinato a scalfire, né l'allontanamento di Emma dopo il matrimonio né l'attrazione che Aurora prova per il suo nuovo vicino (Jack Nicholson). Tra alti e bassi le due donne riescono in qualche modo a restare a galla, dandosi supporto nei momenti di maggiore difficoltà. Finché Emma non dovrà affrontare una sfida così grande che non può superare nemmeno con l'aiuto di sua madre.

Donne, regole...e tanti guai

Donne, regole ... e tanti guai è un film che pone al centro della propria narrazione tre generazioni di donne e due rapporti madre-figlia davvero problematici. La storia prende il via quando Rachel (Lindsay Lohan) viene cacciata da sua madre (Felicity Hoffman) e spedita in Idaho da sua nonna (Jane Fonda). Nel paesino in cui viene spedita come punizione per il suo carattere incontrollabile, Rachel si sente messa in gabbia, come se di colpo avesse la prova che sua madre non tiene a lei. Nemmeno l'amicizia con Harlan (Garrett Hedlund) l'aiuta a sentirsi a casa. Le cose peggiorano quando Rachel confessa al suo nuovo datore di lavoro (Dermot Mulroney) il vero motivo del suo comportamento a casa. Quando anche la nonna viene a sapere quello che Rachel ha dovuto subire per mano del patrigno (Cary Elwes), inizia un vero e proprio scontro generazionale in cui la donna vuole difendere la nipote, mentre la figlia torna a casa nella speranza di veder smentite le accuse contro l'uomo che ha sposato. Sullo sfondo di una villa immersa nella provincia americana tre donne dovranno affrontare colpe e debolezze, ricercando nel rapporto genitoriale il seme della propria essenza. Ecco perché è un film perfetto da vedere per la festa della mamma.

Mamma mia!

Ispirato alle canzoni del gruppo degli Abba, Mamma mia! è un musical ambientato in Grecia. Protagonista è Donna (una sempre straordinaria Meryl Streep) che ha cresciuto da sola la figlia Sophie (Amanda Seyfried) che ora è a un passo dal coronare il suo sogno d'amore, sposando Skye (Dominic Cooper). Proprio in occasione delle nozze, sull'isola greca dove Donna ha una sorta di albergo arrivano le migliori amiche della donna, ma anche i tre possibili padri di Sophie (Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan e Colin Firth), invitati proprio dalla ragazza all'insaputa della madre. Mammia mia! racconta con ilarità e un pizzico di nostalgia uno stretto rapporto madre-figlia, che passa anche attraverso l'accettazione di ciò che rende due persone tanto diverse.

Hairspray

Altro musical che è molto legato al rapporto tra madre e figlia è Hairspray. Ambientato a Baltimora all'inizio degli anni Sessanta, Hairspray racconta la storia di Tracy (Nikki Blonsky), una ragazza sovrappeso con una passione per il ballo, che sogna di partecipare al programma pomeridiano con la speranza di attirare l'attenzione della star dello show nonché suo compagno di classe (Zac Efron). Costretta ad affrontare i pregiudizi e gli attacchi di bullismo da parte di Velma von Tussle e della figlia Amber (Michelle Pfeiffer e Brittany Snow), Tracy sa di poter fare affidamento sull'affetto dei genitori e, in particolare, della madre Edna (John Travolta), donna obesa che non esce di casa da anni per non subire prese in giro e che si troverà a riscoprire una nuova autostima proprio grazie alla figlia.

La prima cosa bella

Altro film perfetto da vedere per la festa della mamma è la pellicola firmata da Paolo Virzì, La prima cosa bella. Dipanandosi su due piani temporali in cui la protagonista è interpretata ora da Micaela Ramazzotti ora da Stefania Sandrelli, La prima cosa bella è il ritratto di una madre innamorata dei suoi figli quanto della vita, che cerca di mantenere una predisposizione positiva nonostante tutte le difficoltà incontrate nella vita, non da ultimo il matrimonio con un uomo che non è mai stato capace di comprendere il suo animo e il suo bisogno d'amore. Ritratto onesto e sincero della maternità vista non solo come periodo magico, ma come percorso fatto di alti e bassi, il film si avvale anche della presenza di Claudia Pandolfi e Valerio Mastandrea nella parte dei figli cresciuti della protagonista.

Dumbo

Sebbene non sia di certo il film più amato di casa Disney, Dumbo può vantare il record di essere uno dei lungometraggi animati targati Walt Disney a rappresentare sullo schermo uno dei rapporti più struggenti tra una madre e il proprio bambino. Sebbene tutti ricordino come un trauma infantile la morte della mamma in Bambi, la storia di Dumbo non è da meno. La storia dell'elefantino dalle orecchie giganti e la possibilità di volare, con una piuma sulla proboscide, è in realtà schiacciata dal peso opprimente dell'ingiustizia di una mamma che, dopo aver atteso per tantissimo tempo l'arrivo di una cicogna e di un figlio, se lo vede portare via. Separati per gran parte del film, costretti a vivere l'uno senza l'altra, Dumbo e la sua mamma sono un esempio struggente di come certi legami non siano fatti per spezzarsi, a prescindere da quanto altri possano provare a farlo.

Piccole donne

Sebbene sia un film che molto spesso viene percepito come natalizio, Piccole donne è una pellicola che pone al centro del racconto una famiglia che si riunisce intorno agli insegnamenti di una madre gentile e caritatevole interpretata magnificamente da Susan Sarandon. La signora March è una donna che cresce quattro figlie in ristrettezze economiche, ma che ha una ricchezza spirituale, emotiva e intellettuale che le permette non solo di dare a tutte le figlie una propria voce e una precisa scala di valori morali, ma anche di affrontare una delle sfide peggiori che un genitore potrebbe mai dover affrontare. Nel cast di questo film del 1994 ci sono anche Christian Bale, Winona Ryder e Kirsten Dunst.