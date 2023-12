Ecco cosa vedere in tv in attesa del Capodanno

Ecco quali sono i film da vedere l'ultimo giorno dell'anno: dalle pellicole pensate per essere viste insieme ai bambini ai grandi film della settima arte, che hanno ottenuto premi e plausi da parte della critica.

I film da vedere a Capodanno

La sposa cadavere

Dopo Nightmare Before Christmas, il regista Tim Burton torna alla tecnica dello stop motion con La sposa cadavere, film che va in onda questo pomeriggio alle 14.13 su Italia 1. La storia è quella del giovane Victor che, a un passo dalle nozze con Victoria, viene "rapito" e trasportato nel mondo dell'Aldilà, dove conosce Emily (Helena Bonham Carter), la sposa cadavere, una ragazza morta in attesa delle sue nozze e che ora è legata a Victor da una sorta di matrimonio sui generis. Quando, sulla Terra, Victoria rischia di essere data in sposa allo stesso uomo che Emily doveva sposare, Victor capisce di dover fare di tutto per il suo vero amore.

Spartacus

Per gli amanti dei kolossal cinematografici, Rete 4 propone Spartacus alle 14.43, il capolavoro firmato da Stanley Kubrick e interpretato da Kirk Douglas. La storia è quella dello schiavo trace che, stanco di rischiare la vita durante i combattimenti nell'arena, dà il via a una vera e propria rivolta che lo conduce fino a Roma, dove sfiderà le più alte cariche dell'impero.

Mars Attack!

Di nuovo appuntamento con Tim Burton alle 16.12 su Italia 1 con Mars Attack! film che omaggia la fantascienza cinematografica degli anni Cinquanta e che racconta la storia di un'invasione aliena per mano dei marziani. Il regista di Burbank racconta un'America in qualche modo incapace di fronteggiare la minaccia: da una parte a causa di un presidente (Jack Nicholson) inetto, dall'altra per colpa di alcuni consiglieri (Pierce Brosnam) che non vogliono accettare la presenza di una minaccia ma fanno leva su un buonismo che porta alla morte di centinaia di persone. L'unica speranza per il genere umano è rappresentato da un ragazzo bistrattato dalla sua famiglia, una nonna rinchiusa in una casa di riposo e una galleria alquanto vasta di "esclusi".

La carica dei 101

Sebbene ormai siamo abituati ai live action di casa Disney, questa "strategia" è in voga ormai da anni, come dimostra il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2, La carica dei 101. La storia è quella nota di Pongo e Peggy e dei loro 99 cuccioli di dalmata che finiscono nel mirino della malvagia Crudelia De Mon che vuole usarli per farsi una pelliccia.

Un amore sotto l'albero

Alle 21.21 su Rete 4 viene trasmesso Un amore sotto l'albero, film corale ambientato proprio durante le festività natalizie e interpretato da grandi attori del calibro di Robin Williams, Alan Arkin e Susan Sarandon. Cinque sconosciuti stanno vivendo il Natale con diversi problemi: da chi è "costretta" a passare le feste in ospedale per stare vicino alla madre affetta da Alzheimer all'uomo che ogni giorno va in un ristorante per non stare solo e inseguire l'illusione di poter ritrovare la moglie defunta. Tra tutti questi personaggi c'è Charlie (Williams), un uomo misterioso che non sembra avere legami e che pure sembra avere risposte per i problemi di tutti.

Edward mani di forbice

Riscrivendo il tema e l'archetipo de La bella e la bestia, Edward mani di forbice è il film che racconta la storia una sorta di androide con forbice al posto delle mani di nome Edward (Johnny Depp) che viene tirato fuori dal suo castello e portato in casa di una rappresentante Avon (Dianne Wiest). Edward è un uomo gentile, puro, ingenuo come un bambino e lo scontro con la realtà rischia di distruggerlo. Ma la sua attenzione è tutta catturata dalla figlia della sua "salvatrice", Kim (Winona Ryder), della quale si innamora contro ogni previsione. Il classico film diretto da Tim Burton va in onda questa sera alle 21.30 su TV8.