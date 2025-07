Da "I Gladiatori" a Jurassic Park, i 10 film e serie tv girate nei parchi divertimento

Giostre che girano, luci al neon, musica nell’aria e una folla in cerca di emozioni: i parchi divertimento sono luoghi carichi di fascino e contraddizioni. Non sorprende che il cinema e la TV li abbiano spesso scelti come sfondo ideale per raccontare storie che spaziano dal sogno all’incubo. In questi scenari, il confine tra realtà e finzione si fa sottile, rendendo ogni episodio o fotogramma ancora più coinvolgente. Dalle produzioni hollywoodiane ai set italiani, i parchi diventano protagonisti tanto quanto gli attori.

I film cult ambientati nei parchi divertimento

1. Westworld (1973)

Il capostipite dei “parchi pericolosi”. Il film di Michael Crichton (che ispirerà anche Jurassic Park) racconta un parco a tema western popolato da androidi che impazziscono. Un’idea visionaria che diventerà serie TV decenni dopo.

2. Zombieland (2009)

Commedia horror con Woody Harrelson ed Emma Stone, culmina in un parco divertimenti abbandonato dove i protagonisti affrontano orde di zombie. Il contrasto tra il caos apocalittico e la leggerezza del luna park è fortissimo.

3. Adventureland (2009)

Un film più intimo e nostalgico, con Jesse Eisenberg e Kristen Stewart, ambientato in un vecchio parco negli anni '80. Un coming-of-age delicato, tra giostre, primi amori e sogni sbiaditi.

4. Jurassic Park e Jurassic World

Sebbene si tratti di un parco a tema dinosauri, la struttura narrativa è quella classica del parco divertimenti – con tour, attrazioni e visitatori – portata all’estremo. Un “divertimento” che si trasforma presto in incubo.

Le serie TV che hanno scelto i parchi come set

5. Westworld (2016–2022)

La serie HBO riprende il concept del film originale, con una produzione spettacolare. Il parco “Delos” è ricreato nei deserti dello Utah e nei ranch della California, un mix perfetto tra high-tech e scenari western.

6. Stranger Things – Stagione 3 (2019)

Gran parte dell’azione si svolge al “Starcourt Mall”, un centro commerciale con luna park e giostre. Nelle puntate finali, la fiera estiva diventa teatro di scontri paranormali e tensione da film horror.

7. American Horror Story: Freak Show (2014)

Anche se non è un classico luna park, la quarta stagione della serie è ambientata in un circo itinerante pieno di attrazioni e inquietudini. Atmosfere retrò e personaggi disturbanti costruiscono un mondo disturbato ma affascinante.

In Italia: Cinecittà World diventa set televisivo

Anche in Italia i parchi a tema cominciano a entrare nel mondo delle produzioni televisive. Cinecittà World, il parco del cinema e della TV alle porte di Roma, è stato scelto come set per due serie in onda su Italia 1 e Canale 5. La prima è “Il Gladiatore – La Serie”, ambientata tra i set dell’antica Roma ricostruiti nel parco in onda su Canale5 il 5 agosto.

La seconda è la nuova commedia “”, in onda domenica 3 agosto, seguita da “”, trasmessa sabato 10 agosto, entrambe in prima serata su Italia 1. Una conferma del crescente interesse della fiction italiana per location originali e immersive come i parchi divertimento.