Il ritorno dei Goonies e i progetti per il sequel: ecco le cose da sapere

Arrivato in sala nel 1985 con la regia di Richard Donner, I Goonies rientra senza dubbio nella sfera di quei film che hanno contribuito a creare l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta, quello stesso immagianario che oggi viene "sfruttato" e recuperato da serie tv di successo come Stranger Things. La storia alla base del film era incentrata su un gruppo di ragazzini sfigati che partivano alla ricerca di un fantomatico tesoro piratesco nella speranza di salvare le proprie case da un pignoramento edilizio. Storia d'avventura, ma anche di crescita e di amicizia, I Goonies è diventato un vero e proprio film di culto. Nonostante siano passati quasi quarant'anni dall'uscita al cinema, la storia di Mickey (lo Sean Astin rivisto poi nei panni di Sam nella trilogia de Il signore degli anelli) continua ad essere un punto fermo nella cultura cinematografica di molti e, inoltre, riesce ancora ad attirare l'attenzione e la curiosità delle nuove generazioni.

Fatta questa premessa necessaria non sorprende che quando il The Sun ha dato notizia di un possibile sequel in arrivo al cinema nel 2026 o nel 2027 tutti i fan del lungometraggio siano impazziti. Secondo la testata britannica, una fonte vicina alla produzione avrebbe confermato la lavorazione di un sequel de I Goonies, con il ritorno di tutti gli attori principali. Il The Sun ha riportato la testimonianza di questa fonte rimasta anonima che avrebbe spiegato: "Il piano è quello di iniziare la pre-produzione per la prossima estate [...] Il film originale è culturalmente significativo, perciò la Warner Bros. sa che il sequel deve essere fatto per bene." Poi la testimonianza continua: "Le strade che il sequel potrebbe intraprendere sono infinite. La squadra che inizierà a lavorare al progetto è davvero eccitata. Il mercato sulle avventure adolescenziali è in fiamme, perciò vogliono capitalizzare."

L'idea, dunque, sarebbe quella di riportare in sala "la magia" del film uscito 39 anni fa e nato da un'idea di Steven Spielberg. In un'epoca come quella attuale, dove sequel e remake sono all'ordine del giorno, non è difficile credere alla notizia data dal The Sun. Tuttavia i fan non hanno avuto nemmeno il tempo materiale di gioire all'idea di tornare nella storia che avevano amato in passato, che sono già arrivate le prime smentite. Come riporta Movieplayer.it, l'attrice Martha Plimpton, che ne I Goonies interpretava il personaggio di Steph, ha detto: "Ragazzi, non c'è nessuna sceneggiatura per I Goonies 2. Nessuno di noi è coinvolto. Spielberg non sarà il regista. Non c'è niente di reale." Anche Corey Feldman ha smentito la notizia, asserendo che si tratta di "una bufala" e che la possibilità di un sequel è "un no al 100%. Non ho nessuna informazione su un sequel in lavorazione."

Una delle possibilità è che il sequel sia effettivamente in fase di sviluppo, ma che gli interpreti principali non ne siano ancora informati. Si tratta, comunque, di una possibilità remota e anche abbastanza insensata. Chiunque, a Hollywood, è consapevole che se si vuole fare I Goonies 2 bisogna in qualche modo coinvolgere gli attori protagonisti del primo film, anche solo per creare una continuità narrativa.

Inoltre bisogna sottolineare che notizie inerenti possibili sequel del film di Richard Donner escono a intervalli più o meno regolari. Anche in questo caso, dunque, potrebbe trattarsi di una notizia senza fondamenta di verità, che ha solo illuso i fan.