I Goonies, ecco che fine hanno fatto i protagonisti del film cult anni Ottanta

I Goonies è un film che non ha bisogno di grandi presentazioni. In onda questa sera alle 21.07 sul canale TwentySeven e diretto da Richard Donner nel 1985, I Goonies ha finito col diventare un vero e proprio cult che viene riproposto a intervalli più o meno regolari sui canali del digitale terrestre e che ha avuto anche il "potere" di ispirare un nuovo fenomeno di massa come Stranger Things.

I Goonies, la trama

Mikey (Sean Austin) è un ragazzino con una fervida immaginazione che, però, è sul punto di perdere la propria casa a Goon Docks, a causa di un progetto edilizio che punta a radere al suolo l'intera area per trasformarla in un campo da golf disponibile per le persone più ricche della zona. Per questo motivo Mickey decide di organizzare un ultimo weekend insieme ai suoi migliori amici, che si fanno chiamare Goonies. Durante un pomeriggio insieme, però, Mickey e i suoi amici, tra cui Data (Ke Huy Quan), Mouth (Corey Feldman) e Chuck (Jeff Cohen), trovano una mappa che dovrebbe condurre al tesoro sepolto del pirata Willy l'Orbo. Sarebbe la soluzione a tutti i problemi della famiglia di Mickey: la ricerca del tesoro, a cui si aggiunge anche il fratello maggiore di Mickey, Brandon (Josh Brolin), diventa però una lotta alla sopravvivenza contro la banda Fratelli, che vuole l'oro tutto per sé.

Come sono diventati oggi i protagonisti de I Goonies?

Mikey, Sean Austin

Protagonista indiscusso del film, Mikey è interpretato da un attore che non ha mai smesso di lavorare in quel di Hollywood e che è entrato a far parte di numerosi prodotti iconici. Sean Austin, infatti, è famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Samvise Gamgee nella trilogia de Il signore degli anelli. Hobbit saggio e fedele, Sam è colui che accompagna Frodo attraverso il suo viaggio verso Mordor e, in qualche modo, ne rappresenta la coscienza. Inoltre, un aneddoto divertente della carriera di Sean Austin è legata al fatto che I Goonies sono senza dubbio una delle fonti di ispirazione principali di Stranger Things e il protagonista della pellicola ha fatto in modo di avere anche un ruolo nella serie tv targata Netflix.

Brandon, Josh Brolin

Senza dubbio l'attore che ha avuto più successo in quel di Hollywood dopo I Goonies è Josh Brolin, che recentemente ha preso parte a grandi blockbuster della settima arte. È stato il Thanos contro cui combattevano gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe, ha preso parte a Deadpool 2 e recentemente è impegnato con la trasposizione della saga di Dune, portata sul grande schermo dal regista Denis Villeneuve, dove interpreta il personaggio di Gurney Halleck. Appare anche in tre episodi della serie Outer Range.

Data, Ke Huy Quan

Quando era un ragazzino Ke Huy Quan sembrava avere una carriera già pronta a spiccare il volo. Con il nome d'arte Jonathan Ke Quan aveva infatti preso parte a un altro film diventato un classico del cinema, Indiana Jones e il tempio maledetto, dove recitava al fianco di Harrison Ford. Dopo I Goonies c'era chi pensava che avrebbe avuto una carriera folgorante: invece, dopo alcuni piccoli ruoli negli anni Novanta, Ke Huy Quan si è allontanato dal mondo della recitazione. È tornato però in grande stile nel 2022 con il sopravvalutato Everything Everywhere all at once, per cui ha vinto un premio Oscar per la miglior interpretazione di un attore non protagonista, facendo poi un discorso che ha commosso tutti gli spettatori.

Mouth, Corey Feldman

Proprio come l'attore che interpreta il personaggio di Data, anche Corey Feldman ha avuto una carriera molto ricca soprattutto quando era più piccolo. Dopo I Goonies, infatti, ha preso parte ad altri due film cult degli anni Ottanta, come Stand by me - Ricordo di un'estate e Ragazzi perduti. Nel corso dei tre decenni successivi ha continuato a lavorare come attore, ma non ha mai trovato un ruolo o un lungometraggio destinato a rimanere nella storia del cinema. Al contrario, la maggior parte dei film a cui ha partecipato sono di quelli destinati a finire nell'oblio. Se si cerca la sua scheda sul sito dell'Internet Movie Data Base, però, appare tra i futuri progetti un possibile sequel de I Goonies.

Chuck, Jeff Cohen

A differenza dei suoi colleghi, Jeff Cohen, l'interprete di Chuck, non ha voluto proseguire la carriera di attore. Ha abbandonato le scene nel 1991 e salvo una breve incursione come produttore nel 2009, non ha più fatto ritorno a Hollywood in qualità di artista. Al contrario, stando a quanto si legge su IMDB, ha voluto godersi una vita normale e ha lavorato come rappresentante legale. La cosa divertente è che ha rappresentato anche Ke Huy Quan.