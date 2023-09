I mercenari 3, quando un guasto ai freni ha quasi ucciso Jason Statham

Uscito nei cinema italiani nel settembre del 2014, I mercenari 3 è il film che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Si tratta del terzo capitolo della saga action iniziata nel 2010 con il lungometraggio I mercenari - The Expendables, diretto da Sylvester Stallone. Proprio in questi giorni in sala è arrivato il quarto capitolo della saga, che tuttavia non ha ricevuto dalla critica l'accoglienza sperata.

I mercenari 3, la trama

Diretto da Patrick Hughes, I mercenari 3 si apre quando Barney Ross (Sylvester Stallone) guida i mercenari in una missione di salvataggio che vede come protagonista Doc (Wesley Snipes), suo vecchio amico. La decisione di Ross, però, non è guidata solo dalla volontà di liberare dal carcere una vecchia conoscenza: l'uomo vuole che Doc si unisca alla squadra e li aiuti nel rendere inoffensiva una nave carica di bombe che sta navigando in direzione della Somalia. La strada dei mercenari, però, si intreccia con quella di Conrad Stonebanks (Mel Gibson), che ha un vecchio conto in sospeso con Ross e non vede l'ora di potersi vendicare.

L'incontro tra i due dà vita a una sparatoria che costringe i mercenari a tornare negli Stati Uniti. A questo punto l'agente della Cia Max Drummer (Harrison Ford) concede a Ross e alla sua squadra una seconda possibilità per mettere le mani su Stonebanks, di modo che l'uomo possa essere finalmente giudicato per tutti i crimini di guerra perpetrati nel corso degli anni. Nel timore di mettere in pericolo la sua squadra, Ross decide di mettersi da solo sulle tracce del criminale, ma sulla strada incontra Trench Mausser (Arnold Schwarzenegger), che lo aiuta nella sua missione. Ma le cose non vanno affatto come previsto.

L'incidente che ha quasi ucciso Jason Statham

La lavorazione del terzo capitolo della saga de I mercenari non era iniziato sotto buoni auspici. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, i primi problemi sono iniziati quando Bruce Willis ha fatto una richiesta quanto meno spropositata per poter tornare a interpretare il ruolo di Mr. Church. Secondo i dati riportati, c'era già un accordo sul salario dell'attore, che si aggirava intorno ai settecentocinquantamila dollari al giorno, per un totale di tre milioni di dollari per un lavoro che non richiedeva più di quattro giorni di riprese. Tuttavia l'attore di Armageddon si fece avanti con una richiesta inaspettata: chiese di essere pagato un milione al giorno, il che avrebbe portato il budget per la sua presenza ad aumentare di un milione. Sylvester Stallone e gli altri produttori rifiutarono questa richiesta e Bruce Willis uscì dal progetto. Tuttavia Stallone non si lasciò sopraffare da questo contrattempo e nell'arco di tre giorni aveva già sostituito Willis con un'altra star del cinema degli anni Ottanta (e non solo): Harrison Ford. Tuttavia il momento più difficile che la produzione ha dovuto affrontare è stato quando Jason Statham ha rischiato di morire a seguito di un incidente che lo ha portato vicino all'annegamento.

Tutto è avvenuto in quello che si può considerare il prologo del film: i mercenari sono in Somalia per portare a termine la missione per cui sono stati ingaggiati, ma le cose prendono subito una piega terribile quando si trovano invischiati con un inseguimento guidato dagli scagnozzi di Stonebanks, il personaggio interpretato da Mel Gibson. Nella scena si vedono i mercenari che fuggono, prima di raggiungere il camion che il personaggio di Jason Statham porta vicino a loro, per permettergli subito di salire e avere così salva la vita. I mercenari, dopo aver sparato agli uomini gettati al loro inseguimento, riescono a scappare, con il rumore del camion che si allontana.

Una scena, questa, al cardiopalma, che gioca su molti archetipi del cinema action a cui la saga de I mercenari si ispira. Durante le riprese che si sono svolte in Bulgaria c'è stato un incidente che ha rischiato davvero di essere fatale. A raccontare l'accaduto è Screen Rant, che spiega come i freni del camion guidato da Statham abbiano di colpo smesso di funzionare. L'attore non è quindi stato in grado di fermare la corsa del veicolo che è caduto giù da un molo, finendo nel Mar Nero. Fortunatamente Statham aveva un passato da tuffatore professionista, rappresentando anche l'Inghilterra i Commonwealth Game del 1990: era dunque abituato a stare a stretto contatto con l'acqua e, anche se la fondina della sua pistola di scena era rimasta incastrata facendolo scivolare nel panico, riuscì a tirarsi fuori dal veicolo utilizzando il finestrino aperto.