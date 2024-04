"The Idea of you", arriva il film romantico che segna il ritorno di Anne Hathaway

Ci sono due scuole di pensiero ben distinte quando esce un film tratto da un libro famoso. La prima di chi, indomitamente, sostiene che a prescindere dal regista e dagli interpreti trasporre cinematograficamente un libro sia un esperimento fallimentare. La seconda chi invece pensa che spesso siano proprio i film a dare sostanza e magia ai libri. Che si faccia parte della prima o della seconda idea, il film che uscirà su Prime Video il 2 maggio The Idea of you e che segna il ritorno di Anne Hathaway, tratto dal best sellers di Robinne Lee, pubblicato per la prima volta in italia il 23 aprile da Sperling & Kupfer, è qualcosa che metterà d'accordo tutti.

Film o libro

Iniziamo con il dire che nonostante si tratti a grandi linee dello stesso prodotto- la sceneggiatura è stata ovviamente rimpastata - la versione televisiva risulta essere leggermente più epurata, mentre per le amanti dei romance con quel pizzico di sensualità in più, il libro è assolutamente una chicca da leggere tutta d'un fiato. Per intenderci. le nostalgiche di Cinquanta sfumature di grigio, avranno qualcosa con cui consolarsi.

Il tema sociale

Dopo milioni di prodotti romance dove lui è ricco, lei famosa, entrambi sono belli e si innamorano follemente, The Idea of you porta in scena e prima ancora tra le pagine del libro, una storia dove una donna matura si innamora di un uomo più giovane. Niente toy boy, nè cliché, la storia che viene raccontata, tra Hayes Campbell (interpretato da Nicholas Galitzine) il frontman della bay band più famosa al mondo gli August Moon e Solène Marchand (Anne Hathaway) proprietaria trentanovenne di una prestigiosa galleria d’arte a Los Angeles è qualcosa che racconta un amore vero, passionale da cui è impossibile fuggire o resistere.

Velato da appena accennati sensi di colpa femminili, a differenza dei drammoni " mi piacerebbe ma non si può ", Solène, divorziata e tradita, lascia scorrere il suo sentimento, vive la passione e la sua unica preoccupazione non è quello che la gente può pensare, piuttosto il conciliare il suo essere donna e madre nei confronti della figlia fan della band. Tutte le scelte e i colpi di scena che seguiranno saranno solo in nome di questa priorità che si basa sulla responsabilità genitoriale, ma che per una volta tanto fa ordine sulle priorità della vita, quella delle cose che contano davvero.

La rivincità degli uomini

Allo stesso modo, è molto interessante Interessante anche il quadro maschile che viene dipinto. dove l'uomo, seppur bello muscoloso, affascinante e corteggiatissimo - ingredienti immancabili in questo genere di libri e pellicole - non è il fantoccio assetato di sesso e desideroso di esperienze con donne più grandi da incasellare nel palmares, piuttosto qualcuno con sentimenti profondi e idee chiare. Hayes Campbell senza avere traumi adolescenziali pregressi, non gioca con l'amore, non ha deviazioni, ma lo vive come sentimento puro ed epurato da qualsiasi convenzione sociale.

Il sogno

Ovviamente non manca il sogno, la ricchezza, la bella vita, la fama, ma c'è abbondanza anche di riflessioni e temi importanti come la genitorialità e quello che spesso le donne, per paura e convenzione sociale non fanno e neanche dicono. The Idea of you è un bel film assolutamente da vedere

La trama

Solène Marchand, proprietaria trentanovenne di una prestigiosa galleria d’arte a Los Angeles, porta la figlia adolescente Isabelle a conoscere la sua boyband preferita. L’ultima cosa che si sarebbe aspettata, però, era di avvicinarsi pericolosamente a Hayes Campbell, frontman degli August Moon, famosi in tutto il mondo. Ma Hayes è brillante, sicuro di sé ed elegante, e l’attrazione tra i due è immediata. Il fatto che abbia solo vent’anni complica ulteriormente le cose. Quella che inizia come una serie di incontri clandestini in varie città si evolve rapidamente in una relazione appassionata. È un viaggio che attraversa i continenti, mentre i due navigano nei mondi più disparati: dalle tournée negli stadi alle fiere d’arte internazionali, fino a rifugi appartati.

E per Solène è tanto un recupero della sua parte più vera, quanto una riscoperta della felicità e dell’amore.