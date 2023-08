Le immagini dell'esplosione di Beirut nel trailer Disney: "Offensivo"

The Creator è il nuovissimo thriller sci-fi diretto da Gareth Edwards ("Rogue One") che uscirà alla fine di settembre nei cinema di tutto il mondo, prodotto dai 20th Century studios, marchio di proprietà Disney. Il film tratta un tema attualissimo, come quello del rapporto tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale, e racconta di un futuro distopico dominato da una terribile guerra tra la razza umana e, per l'appunto, le forze dell'AI che minacciano il pianeta. Joshua, un ex agente delle forze speciali che soffre per la scomparsa di sua moglie, interpretato da John David Washington, viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'AI che minaccia la sopravvivenza dell'umanità. A più di un mese dal lancio nelle sale, il film sci-fi sta già facendo discutere poiché nel trailer della pellicola alcuni utenti hanno notato qualcosa di anomalo: un evento reale e altrettanto drammatico, come l'esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto 2020 che ha provocato la morte di 218 persone e oltre 7 mila feriti.

La drammatica esplosione nel nuovo film Disney

Il trailer, dunque, mescola fantasia e realtà, come la minaccia di un temibile esercito dominato dall'intelligenza artificiale, riciclando un evento accaduto veramente - seppur completamente decontestualizzato. Giusto usare una tragedia di quella portata per realizzare un film di fantascienza? I dubbi, al riguardo, sono molteplici. La presenza nel trailer della tremenda esplosione che ha sconvolto la capitale libanese è stata notata per la prima volta da utente su Reddit ed è diventata di dominio pubblico quando della questione se n'è occupato il popolare canale YouTube Corridor Crew, nella sua serie "VFX Artists React". La rivista Wrap sottolinea che, come nella maggior parte delle pellicole con effetti spettacolari, "The Creator" si è avvalso di diversi fornitori che hanno realizzato l'ambientazione sci-fi - come Folks VFX, Industrial Light & Magic, MARZ, Misc Studios, Fin Design + Effects, Supreme Studio, Outpost VFX, Crafty Apes, Jellyfish Pictures, VFX Los Angeles, Frontier VFX, Outpost VFX e Clear Angle Studios - e al momento non è chiaro chi abbia usato il filmato di Beirut per il film.

Bufera sulla pellicola