Immaturi - Il viaggio: in tv il film che ha fatto incontrare Raoul Bova e Rocio Morales

Nelle scorse settimane molte testate hanno riportato la notizia di una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Voci che sono sempre state smentite, finché Fabrizio Corona, con il suo Falsissimo, non ha postato online degli audio in cui Raoul Bova si rivolgeva alla modella e influencer Martina Ceretti, svelando dunque l'adulterio che ha minato la reputazione di Bova come compagno pressoché perfetto e tra i pochi volti dello spettacolo italiano a non essere mai stato al centro di uno scandalo di questa portata. Quasi per aggiungere danno alla beffa, in un momento molto delicato come questo, stasera in tv viene trasmesso Immaturi - Il viaggio, in onda alle 21.00 su Cine34, il canale del digitale terrestre dedicato interamente al cinema italiano.

Diretto dal regista Paolo Genovese e sequel del film uscito nel 2011, Immaturi - Il viaggio racconta la storia di un gruppo di amici, ormai adulti, che dopo aver dovuto affrontare di nuovo l'esame di maturità partono per un viaggio tutti insieme, verso le spiagge assolate della Grecia. Si tratterà, come spesso accade al cinema, di un viaggio non solo esteriore, ma anche interiore, che porterà tutti i protagonisti a rivalutare le proprie scelte di vita e le persone che hanno o che vogliono al proprio fianco. Il cast del film è estremamente ricco e include, oltre ai già citati Bova e Morales, anche Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Barbara Bobulova.

Nel film Raoul Bova interpreta Giorgio, un uomo infelice e insicuro, che durante il viaggio finisce col tradire la compagna Marta con la bellissima Anna (Morales). Una trauma che non si è limitata a vivere sul grande schermo, ma si è allungata anche nella vita reale, perché il set del film fu galeotto per la coppia ora al centro dello scandalo. Durante le riprese, Raoul Bova tradì davvero la moglie Chiara Giordano con Rocio Munoz Morales, che era appena arrivata dalla Spagna e parlava poco italiano, al punto che, come lei stessa ha raccontato, la prima volta che lei e Raoul Bova hanno fatto sesso, lo hanno dovuto fare in inglese. Poco dopo la fine delle riprese, Bova si separò dalla moglie, con la quale stava da più di dieci anni, asserendo che il loro matrimonio era finito da tempo, perché loro due erano cambiati. Poi, un anno dopo l'uscita del film in tutte le sale d'Italia, Raoul Bova e Rocio Morales sono stati fotografati insieme, rendendo di fatto pubblica la loro relazione che è andata avanti negli anni, a dispetto di una gran differenza di età.

La Morales, che veniva da una relazione che lei stessa ha spesso definito tossica nel corso delle interviste, avrebbe trovato in Raoul

Bova l'amore della sua vita, l'uomo che la faceva stare bene con se stessa. Peccato però che, alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni, neanche Raoul Bova si sia mostrato così perfetto come sembrava all'inizio.