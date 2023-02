Io e Annie, la vera storia d'amore tra Woody Allen e Diane Keaton

Io e Annie è il film del 1977 diretto da Woody Allen che va in onda questa sera alle 23.15 su La7. Scritto da Allen con in mente proprio Diane Keaton, la pellicola ha fatto incetta ai premi Oscar del 1978, portandosi a casa i premi principali: Miglior Regia, Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale, scritta sempre dallo stesso Allen.

Io e Annie, la trama

Alvy Singer (Woody Allen) è un attore comico di origini ebree che vede la sua quotidianità cambiare quando per caso si imbatte nella giovane Annie Hall (Diane Keaton), una ragazza del Middle West che sembra avere un po' la testa tra le nuvole. Alvy ha alle spalle due matrimoni falliti che hanno lasciato cicatrici nella sua fiducia, perciò accetta l'attrazione che prova per Annie pur cercando di mantenere un certo distacco. Anche Annie sembra avere dei dubbi sulla possibilità di far funzionare un rapporto con Alvy, ma sembra meno spaventata dell'uomo. I due, allora, cominciano a frequentarsi, a conoscersi, a scrutare tra le proprie debolezze e le proprie speranze, seguendo una strada tracciata da un innamoramento che cresce. Eppure, dopo lo slancio iniziale, qualcosa comincia a incrinarsi e il rapporto tra i due non sembra più uno di quelli destinati al lieto fine.

La storia di Woody Allen e Diane Keaton: tra amore e amicizia