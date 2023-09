Io loro e Lara, tutte le curiosità sul film con Carlo Verdone

Uscito nel 2010 e diretto da Carlo Verdone - che, naturalmente, ne è anche interprete - Io, loro e Lara è la commedia che va in onda questa sera alle 21.00 sul canale televisivo Cine 34.

Io, loro e Lara, la trama

Carlo Mascolo (Carlo Verdone) è un prete che, durante una missione in Africa, sente la sua vocazione così come le sue certezze vacillare. Rendendosi conto di questa profonda crisi che getta dubbi su qualsiasi decisione, l'uomo decide di tornare in seno alla famiglia, a Roma, dove spera di poter riflettere con più calma su quanto gli sta accadendo. Tuttavia il ritorno a casa non è tranquillo come l'uomo di fede aveva immaginato e, forse, sperato: suo padre Alberto (Sergio Fiorentini), infatti, ha sposato la sua badante Olga (Olga Balan). Un matrimonio che ha messo in agitazione anche i fratelli di Carlo, Luigi (Marco Giallini) e Beatrice (Anna Bonaiuto), che temono che il padre anziano sia stato truffato. I due, soprattutto, temono che la nuova arrivata possa rubare loro la loro parte di eredità. Non c'è tuttavia il tempo di assicurarsi che i piani di Olga fossero davvero tanto malvagi, perché all'improvviso la donna muore. Carlo è dunque costretto ad affrontare una serie di problemi e fastidi che non gli permettono di concentrarsi su se stesso. Come se non bastasse, a casa arriva Lara (Laura Chiatti), figlia di Olga, che Alberto ospita come se fosse sua figlia e "obbliga" a passare tanto tempo con Carlo. Le cose, ben presto, prendono una piega inaspettata fatta soprattutto di equivoci.

Tutte le curiosità su Io, Loro e Lara

Carlo Verdone, un prete

Per Carlo Verdone, Io, loro e Lara rappresentava la prima occasione in cui si trovava a vestire i panni di un prete. Durante la conferenza stampa di presentazione del film, riportata daPopCornTv, l'attore spiegò di aver sentito una forte chimica col personaggio. Ha infatti detto: "A ben vedere è davvero la prima volta che interpreto un sacerdote. L'ho sentito molto vicino: non è un caso se ho voluto lasciargli il nome Carlo".

I premi vinti dal film

Io, loro e Lara ha vinto il premio al miglior soggetto ai Nastri d'Argento del 2010. È stato inoltre candidato come miglior commedia e Marco Giallini è stato nominato come migliore attore non protagonista. Per quanto riguarda i David di Donatello, il film è stato nominatio sia per il miglior attore non protagonista (sempre a Marco Giallini) e per il David Giovani. Tra i premi importanti che la pellicola ha vinto c'è senza dubbio il Globo d'Oro per la migliore commedia.

Una sceneggiatura a sei mani

Oltre ad essere il regista e l'interprete principale di Io, loro e Lara, Carlo Verdone ha anche scritto la sceneggiatura del film. Un lavoro, questo, che non ha svolto in solitudine, ma con la collaborazione di altri due sceneggiatori, Pasquale Plastino e Francesca Marciano.

Una dedica speciale

Io, loro e Lara è dedicata alla memoria di Mario Verdone, il padre del più famoso Carlo. Come riporta Coming Soon, l'uomo era morto nel 2009, proprio mentre Carlo Verdone era impegnato con le riprese del film.

Un ruolo scritto direttamente per Laura Chiatti