“Irish Wish”, commedia romantica di Netflix e viaggio nell’autostima

Irish Wish – Un solo desiderio è la nuova commedia romantica di Netflix che esce oggi in contemporanea in tutto il mondo. Al centro della scena c’è l’ex bambina prodigio e poi teen-star Lindsay Lohan, lanciatissima in questo periodo per più motivi: il primo è che prenderà parte al sequel di “Freaky Friday” (“Quel pazzo venerdì”), a ben ventun anni di distanza e con la coprotagonista di allora, Jamie Curtis; il secondo sono i rumors che la vorrebbero prossima ad approdare nell’Universo Marvel nei panni di una supereroina ammaliatrice.

Ma veniamo ad “Irish Wish”; questo secondo progetto della Loahn in collaborazione con il colosso dello streaming viene dopo “Falling for Christmas”, sempre diretto da Janeen Damian, ed è la tipica rom-com, di quelle da vedere con le amiche come balsamo a eventuali frustrazioni amorose o anche da soli, per trovare la motivazione ad andarsi a prendere ciò che meritiamo nella vita. In più, a questo giro, c’è l’attenzione al vecchio adagio che recita “fai attenzione a ciò che desideri, perché potresti ottenerlo”, attribuito a Oscar Wilde. Sì, perché a volte quel che è meglio per noi non è quel che ci auguriamo, persi in fallaci fantasie dettate da suggestioni di superficie.

Maddie (la Lohan) è una giovane book editor che ha lavorato come ghostwriter per uno scrittore di cui è perdutamente innamorata; quando si rende conto che i suoi sentimenti non sono ricambiati, la situazione precipita ulteriormente: nel giro di una manciata di mesi, lui intende sposare proprio la di lei migliore amica. Non resta che accettare il ruolo di damigella d’onore e recarsi in Irlanda, dove si terrà il matrimonio. Una volta lì, però, Maddie è tormentata e si chiede come sarebbero andate le cose se avesse detto a Paul quel che provava per lui; finisce con l’esprimere il desiderio di trovarsi al posto della sposa. Al suo risveglio scopre di essere in una realtà alternativa in cui è lei la fidanzata e futura moglie dell’uomo. Eppure, man mano che il suo sogno si avvicina alla realizzazione, Maddie si rende conto che la sua vera anima gemella è qualcun altro.

Complice un tocco di magia disneyana proprio sulla falsa riga di “Quel pazzo venerdì”, film sopra ricordato, si trascorrono due ore senza pensieri, osservando una giovane donna alla scoperta di sé. Siamo in una commedia romantica di quelle in cui si sa esattamente a cosa si va incontro, un po’ perché il trailer ne spoilera ogni scena in qualche modo significativa, un po’ perché la narrazione è davvero prevedibile. Ciò detto, “Irish Wish – Un solo desiderio” resta godibile nel seguire l’arco temporale in cui una persona inizialmente insicura e timida poi impara a prendere in mano la propria esistenza anziché restare asservita a quella di altri.

Il film ha il pregio di ricordarci che la vita la sa più lunga di noi, bisogna darle solo fiducia e permetterle di condurci a capire quali desideri meritino di essere i nostri, ossia quali ci somiglino davvero. Il lieto fine autentico è quello che ci vede a nostro agio ed ha sempre a che vedere semplicemente con l’amore, per se stessi in primis, non con la cornice.