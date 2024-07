Da Jane Austen a Giovanna d'Arco: i titoli da non perdere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Quali sono i film da non perdere stasera in tv? Con l'arrivo del weekend che chiede relax e le temperature torride che rendono quasi impossibile abbandonare il fresco delle proprie abitazioni, i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre si riempiono di pellicole volte a intrattenere il pubblico di cinefili. Ecco quindi una breve guida tv sui principali film da non lasciarsi scappare stasera in tv.

Cosa vedere stasera in tv

Alla ricerca di Jane

Si sa, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen è un libro e una storia che non solo non andranno mai fuori moda, ma che hanno saputo influenzare milioni di donne in tutto il mondo. Ne sa qualcosa la protagonista di Alla ricerca di Jane, pellicola che va in onda stasera alle 20.55 sul canale TV2000. Jane (Keri Russell), dopo la fine del suo rapporto sentimentale, decide di partecipare a un ritiro a tema Jane Austen in Inghilterra, con la speranza di vivere una storia d'amore come quella tra Elizabeth Bennett e Mr. Darcy. Nella tenuta guidata da una donna dalle regole rigide (Jane Seymour), Jane si lascerà sedurre dal tuttofare Martin, mentre pian piano le attenzioni di Mr. Henry (JJ Field) rischiano di confonderla.

Emma

Stasera in tv sembra esserci una sorta di omaggio alla produzione di Jane Austen. Infatti alle 21.19 su Iris va in onda Emma, trasposizione del 2020 dell'omonimo romanzo della scrittrice inglese. In questa nuova versione il ruolo di protagonista è affidato a Anya Taylor-Joy (vista recentemente in Mad Max: Furiosa), che si troverà a vestire i panni della viziata e saccente Emma, che cerca di combinare matrimoni senza rendersi conto di avere qualcuno che la ama da tutta la vita e che lei non degna nemmeno di uno sguardo.

Prey - La grande caccia

Per gli amanti delle emozioni forti alle 21.25 su Italia 1 va in onda il film del 2023 Prey - La grande caccia. Ispirato in parte a fatti realmente accaduti, il lungometraggio racconta la storia di Andrew e Sue (Ryan Phillippe e Mena Suvari), due volontari di una missione cristiana che sono costretti a scappare quando rischiano di essere rapiti e usati come ostaggi. Tuttavia la fuga dei due, insieme a quella di molti altri, si scontra con un incidente aereo che lascia i sopravvissuti e i feriti in balia degli animali selvaggi dell'Africa meridionale. Attirati dall'odore del sangue e della paura, gli animali non tarderanno a farsi vivi e i protagonisti dovranno fare di tutto per cercare di sopravvivere e non essere sbranati.

Vita smeralda

Stasera in tv è disponibile anche Vita smeralda, la pellicola del 2005 diretta da Jerry Calà e disponibile alle 21.10 su Cine34, il canale del digitale terrestre interamente ed esclusivamente dedicato alle produzioni del cinema italiano. Le protagoniste del film sono tre amiche (Eleonora Pedron, Francesca Cavallin e Benedetta Valanzano) che decidono di voltare le spalle alla vacanza in campeggio coi loro rispettivi compagni e avventurarsi nelle vacanze di lusso della Costa Smeralda e di Ponte Cervo.

Giovanna d'Arco

L'ultimo film che vi consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv è un classico firmato da Luc Besson e uscito nel 1993 che va in onda alle 21.15 su La7: si tratta di Giovanna d'Arco.

nterpretata daGiovanna d'Arco è un contadina francese che riceve la chiamata da Dio per guidare la Francia alla vittoria nella guerra che sta devastando il Paese e dimezzando vite. Nel cast del film anche