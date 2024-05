Furiosa senza segreti. Meglio tardi che mai

Quando il prequel arriva a oltre trent'anni dai primi capitoli della saga e a quasi dieci dall'ultimo in ordine cronologico, diventa difficile trovare un senso di giustizia in una prefazione che solo oggi - a un quarto di secolo consumato nel terzo millennio - racconta e chiarisce perché Furiosa ha un braccio in meno. Misteri di un racconto che arrocca dati e particolari affastellandone i dettagli in maniera talvolta arruffata anche se efficace. Diciamolo subito, l'atto primo - che arriva alla fine della saga - diretto da George Miller e presentato in anteprimissima a Cannes, dura due ore e mezzo che cominciano bene per poi sedersi un po'. Per carità non ci si addormenta né si guarda l'orologio ma i combattimenti senza sosta e senza posa, senza tetto né legge, diventano così tanti da far perdere la trebisonda perfino al più accanito conoscitore di ogni fotogramma degli episodi presenti e passati.

Il perfido Dementus finisce nel tritatutto come altri avversari e come la stessa Furiosa, in una sorta di tutti contro tutti che appiattisce i piani fino alle sequenze conclusive, riconoscibili per il sapore di apocalisse che filtra. Una tecnica oggi molto collaudata che trova punti comuni fra tutti i titoli di questo genere ai confini tra fantascienza e avventura, con un misto di azione e una punta di suspense. Trame deboli e semplici, amplificate a dismisura perché lo spettacolo duri, il pubblico esca appagato dalla sala e soprattutto ben contento di aver trascorso una serata intera. Se poi, andando a ben vedere, più di qualcosa resta nella penna degli sceneggiatori, non fa niente. Le nuove generazioni hanno una capacità ben diversa di «restare connessi» e concentrati con la materia rispetto alle generazioni precedenti. Quindi serve semplicità.

E questo film è diretto a loro.