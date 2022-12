Il vestito da sposa, il kong-fu: come Tarantino ha avuto l'idea per Kill Bill

Kill Bill - Vol. 1 è il film del 2003 di Quentin Tarantino che va in onda questa sera alle 21.13 su 20 Mediaset. La pellicola è famosa - tra gli altri motivi - per aver portato sul grande schermo il personaggio iconico della Sposa, interpretata da Uma Thurman, con la sua tuta gialla e la sua katana.

Kill Bill - Vol. 1, la trama

La Sposa, nome in codice Black Mamba (Uma Thurman) è un membro delle Deadly Viper Assasination Squad, un team di assassine mercenarie guidato dal misterioso Bill (David Carradine). Dopo aver scoperto di essere incinta del suo capo, però, Black Mamba decide di tirarsi fuori dall'organizzazione per dare un futuro alla sua creatura e cambia identità, trasferendosi in Texas. Qui la donna non solo si costruisce una nuova vita, ma incontra anche un altro uomo di cui si innamora e con il quale decide di sposarsi. Tuttavia, durante le prove del matrimonio, i vecchi "colleghi" di Black Mamba fanno irruzione in chiesa e compiono una strage. A Bill viene lasciato il colpo di grazia: l'uomo spara a Black Mamba, lasciandola a terra con la convinzione di averla uccisa. Ma la donna è ancora viva e dopo quattro anni di coma si risveglia con l'intento di vendicarsi di tutti coloro che le hanno distrutto il futuro, uccidendo la vita che portava in grembo: Vernita Green (Civica A. Fox), O'Ren-Ishii (Lucy Liu), Elle Driver (Darly Hannah), Budd (Michael Madsen) e, naturalmente, Bill.

Come è nato il film?

Buona parte del fascino che Kill Bill - Vol 1 ha esercitato sul pubblico è dovuto al personaggio protagonista e alla capacità di Uma Thurman di entrare nel ruolo e fondersi con la Sposa, al punto da non riuscire a intravedere dove inizia l'una e finisce l'altra. E lo stesso Quentin Tarantino sapeva quanto fosse importante scegliere l'attrice giusta per il ruolo da protagonista, perché tutta l'empatia del pubblico si sarebbe riversata su di lei. Il regista, però, non ha mai avuto dubbi su chi dovesse essere l'interprete che vestiva i panni della Sposa. Secondo quanto si legge sul sito di Coming Soon, Tarantino era così sicuro della sua scelta da offrire il ruolo di protagonista a Uma Thurman il giorno del suo trentesimo compleanno, a mo' di regalo.

I due avevano già lavorato insieme in Pulp Fiction, altra pellicola cult del regista, e Tarantino era rimasto molto soddisfatto del lavoro fatto dall'attrice. In realtà, secondo quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base e dal commento dei contenuti speciali del DVD, Quentin Tarantino cominciò a pensare di voler fare qualcosa che poi sarebbe diventato Kill Bill proprio durante le riprese di Pulp Fiction, film uscito nel 1994. Quentin Tarantino e Uma Thurman, durante la lavorazione, si trovarono a parlare dei film che avrebbero voluto fare insieme. A quel punto Tarantino disse che sarebbe stato suo desiderio realizzare un film sul kung-fu stile anni Settanta. Spinta da questa conversazione, Uma Thurman avrebbe descritto a Tarantino una scena iniziale di un possibile film, in cui lei veniva picchiata a sangue mentre indossava un abito da sposa. Ed ecco come è nato prima il personaggio e poi la storia di Kill Bill.