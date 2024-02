"King Arthur", "Billy Elliot" e gli altri film disponibili stasera in tv

Ecco la lista completa dei film disponibili stasera in tv, pellicole di genere, remake o piccole perle del cinema indipendente che vengono trasmesse in prima serata sui canali in chiaro del digitale terrestre.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Io sono nessuno

Alle 21.16 su Italia 1 va in onda il film dal titolo Io sono nessuno, che vede come protagonista il Bob Odenkirk di Better Call Saul, serie spinoff di Breaking Bad. L'attore, nel film di Ilya Naishuller, interpreta un uomo mediocre, che viene a malapena considerato dal figlio (Gage Munroe) e dalla moglie Becca (Connie Nielsen). Quando due ladri entrano in casa, l'uomo non riesce a essere l'eroe di cui la famiglia ha bisogno e questo mina ancora di più la sua autostima mentre nutre il suo essere represso. L'evento, però, porterà in superficie segreti e un oscuro passato, che cambieranno ogni cosa.

King Arthur

Il regista Guy Ritchie non è di certo famoso per la fedeltà pedissequa delle sue trasposizioni: il suo Sherlock Holmes, ad esempio, è distante anni luce da quello reso immortale da Sir Arthur Conan Doyle. Con il mito di re Artù succede più o meno la stessa cosa. Il regista ex marito di Madonna porta sul grande schermo una sua versione di come il giovane Artù (Charlie Hunnam) si arrivato ad estrarre la spada dalla roccia a e a diventare il nuovo sovrano di Camelot. Nella sua ascesa dovrà sfidare anche le mire del suo amletico zio (Jude Law). King Arthur va in onda alle 21.10 sul canale 20 Mediaset.

Papillon

Alle 21.10 su Rai Movie va invece in onda Papillon, film ispirato alla vera storia di Henri Charriére, che negli anni Venti del Novecento venne incolpato ingiustamente di un omicidio e spedito al penitenziario di massima sicurezza della Guyana francese. Qui l'uomo, che si fa chiamare Papillon (Charlie Hunnam) decide di stringere un patto con Louis Dega (Rami Malek): gli farà da guardia del corpo e lo proteggerà se lui spartirà con Papillon la grossa somma di denaro che si porta addosso. Il piano di Papillon,infatti, è quello di usare quei soldi per evadere, impresa in cui nessuno è riuscito.

Last Vegas

Su TwentySeven, alle 21.04, è disponibile la commedia Last Vegas, incentrata su quattro amici di vecchia data e interpretati da Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. Quando l'ultimo scapolo del gruppo decide finalmente di convolare a giuste nozze, i suoi migliori amici gli organizzano un addio al celibato a Las Vegas: tuttavia i cambiamenti della città porteranno a galla vecchi rancori mai veramente superati e quello che doveva essere solo un viaggio divertente rischia di essere la pietra tombale di un'amicizia durata anni.

Billy Elliot

Ultimo film tra quelli disponibili stasera in tv è Billy Elliot che va in onda alle 21.25 su La5. Si tratta di una pellicola indipendende incentrata su un ragazzino (Jamie Bell) che scopre il suo amore per la danza classica ed è però costretto a tenerlo nascosto al padre, un operaio che ha le idee chiare su cosa possa o non possa fare un ragazzo, in una periferia che sembra essere priva di sbocchi.