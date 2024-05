Re Riccardo, l'ispettore Callaghan e gli altri film da vedere questa sera in tv

Nella prima serata dei canali in chiaro del digitale terrestre tornano gli appuntamenti fissi come quello con Chi l'ha visto su Rai 3 o Fuori dal coro su Rete 4. Tuttavia, come avviene quotidianatamente, non mancano anche titoli che sono più vicini ai gusti degli estimatori della settima arte, che preferiscono sempre un bel film rispetto a un programma televisivo. Per questo, ecco la lista dei lungometraggi da non perdere questa sera in televisione.

Tutti i film disponibili stasera in tv

Una famiglia vincente - King Richard

Il primo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è senza dubbio Una famiglia vincente - King Richard che va in onda alle 21.40 su Canale 5. Dall'impianto fortemente biografico, il film racconta la storia di Richard Williams (Will Smith), un padre severo ma determinato, che vuole trasformare le figlie Serena e Venus in due astri del tennis. In questo modo, l'uomo spera di poter essere ripagato per il destino avverso, fatto di razzismo, infortuni e lavori a un passo dall'essere umilianti. Per la sua interpretazione del "King Richard", Will Smith ha vinto il Premio Oscar alla miglior interpretazione maschile.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

Liberamente ispirato agli omicidi compiuti dal killer dello Zodiaco, Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo è un film poliziesco che fa parte della cosiddetta saga di Dirty Harry, diretto da Don Siegel e interpretato da Clint Eastwood, alle prese con una delle migliori interpretazioni della sua lunga e proficua carriera. Nel lungometraggio Harry Callaghan è chiamato a indagare su un serial killer che si fa chiamare Scorpio (Andrew Robinson), che è ben determinato a uccidere quanti più innocenti possibili se la polizia non gli darà ventimila dollari. L'appuntamento è alle 21.23 su Iris.

Daddy's home

Alle 21.16 su TwentySeven (canale 27 del digitale terrestre) va invece in onda la commedia tutta da ridere Daddy's Home. La storia è quella di Brad (Will Ferrell), un uomo che ha sposato la donna che ama (Linda Cardellini) e che sta cercando di farsi accettare come patrigno dai due figli di lei. I suoi tentativi, però, sembrano essere destinati a fallire quando a casa torna l'ex marito della sua compagna, Dusty (Mark Wahlberg). Affascinante, atletico, pieno di uno charme inspiegabile e di numerosi talenti, Dusty sembra essere tornato per riprendersi la sua famiglia, mentre finge di voler essere amico di Brad. Riuscirà nel suo intento?

Two week notice - Due settimane per innamorarsi

Tra i consigli sui film disponibili questa sera in televiosione non può mancare la commedia romantica in onda alle 21.25 su Canale 5, Two week notice- Due settimane per innamorarsi. La storia è quella di un bravissimo avvocato impegnato nella lotta ai diritti (Sandra Bullock), che si vede in qualche modo costretta ad accettare l'offerta di lavoro di un pigro, affascinante ed egoista imprenditore (Hugh Grant) che rappresenta tutto ciò che la donna odia. Quando la situazione a lavoro si fa insostenibile, la protagonista chiede le dimissioni con un preavviso di due settimane.

Sarà quello il tempo necessario per rendersi conto della vera natura dei suoi sentimenti.