L'amore è un trucco, da La Tata agli scioperi di Hollywood: alla scoperta di Fran Drescher

L'amore è un trucco è il film diretto da Ken Kwapis. Uscito in sala nel 1997 questa commedia romantica, che sembra ispirarsi alla storia di Anna and the King, voleva senza dubbio cavalcare il successo di Fran Drescher, volto amatissimo del piccolo schermo grazie alla serie tv La Tata.

L'amore è un trucco, la trama

Joy Miller (Fran Drescher) è una donna esuberante che insegna make-up ma che sogna di vivere grandi avventure nella sua vita altrimenti quotidiana. L'occasione per realizzare questa ambizione si presenta quando, a seguito di un titolo fuorviante apparso su un giornale, la donna viene assunta come insegnante per i figli di Boris Pochenko (Timothy Dalton), il leader del paese della Slovezia che si trova in un delicato momento politico, costretto ad affrontare la voce crescente dei ribelli che vogliono maggiori diritti da parte dello Stato. Arrivata a destinazione, Joy capisce che c'è stata un'incomprensione sui suoi titoli e il suo lavoro, ma invece di tirarsi indietro accetta di tenere nascosta la sua identità come insegnante nel reparto bellezza e prende a cuore l'insegnamento e il destino dei tre figli del dittatore. Vivere al castello, inoltre, le permette di avvicinarsi sempre di più al padrone di casa, del quale riesce pian piano a vedere il gran cuore dietro le responsabilità della sua figura politica. Ma può bastare l'amore a far avvicinare due persone che vengono da paesi diversi e credono in valori tanto distanti?

Alla scoperta di Fran Drescher