Last Christmas, il film del "whamageddon" e la canzone di George Michael

Last Christmas è la commedia natalizia che va in onda questa sera alle 21.47 su Canale 5. Diretto da Paul Feig e scritto da Bruony Kimmings ed Emma Thompson, Last Christmas prende il titolo dal famosissimo brano scritto da George Michael mentre faceva ancora parte degli Wham!

Last Christmas, la trama

Kate (Emilia Clarke) è una ragazza originaria dell'Europa dell'Est che si è trasferita in Inghilterra - e più in particolare a Londra - insieme a tutta la sua famiglia. La vita di Kate è costellata di scelte sbagliate, piccoli vizi, un rapporto problematico con la madre (Emma Thompson) e la paura di realizzare il suo più grande sogno, quello di diventare una cantante famosa. Per arrivare a fine mese, Kate lavora in un negozio di decorazioni natalizie gestito da una donna che si fa chiamare Santa (Michelle Yeoh), proprio come Santa Claus. Ed è all'interno del negozio che Kate incontra Tom (Henry Golding), un ragazzo gentile e affascinante che, giorno dopo giorno, aiuterà Kate a scoprire le parti migliori di sé.

Il film "contro" il Whamageddon

Era il dicembre del 1984 quando venne rilasciato un singolo pop e orecchiabile destinato a diventare un vero e proprio tormentone invernale. Last Christmas, come ricorda Coming Soon, è il brano che George Michael scrisse durante una visita alla casa dei suoi genitori, quando si trovò di nuovo tra le quattro mura della sua cameretta. Last Christmas ottenne subito un successo clamoroso, piazzandosi immediatamente in prima posizione nella classifica dei brani più ascoltati e venduti. Fu il brano, in definitiva, che aiutò a consacrare il successo degli Wham!, anche grazie all'uscita del videoclip in cui George Michael si mostra, vestito contro il freddo pungente, per cantare la perdita ancora dolorosa di un vecchio amore. Il successo di Last Christmas è poi perdurato negli anni, al punto che trentotto anni dopo non solo è il titolo di un film, non solo è una delle canzoni più suonate a dicembre, ma è diventato anche il centro di un fenomeno culturale chiamato Whamageddon.

Si tratta di un "gioco" che ha debuttato già nell'ormai lontano 2010 ma che ora grazie ai social e alla messaggistica istantanea sta vivendo una nuova vita, chiamando a sé nuove schiere di giocatori. La sfida - che va dal primo dicembre alla mezzanotte del 24 dicembre - consiste nel non ascoltare la versione originale del brano, pena l'esclusione. Vince chi si avvicina più al giorno di Natale senza aver sentito nemmeno una nota del singolo. Una sfida tutt'altro che facile, visto che Last Christmas è ancora oggi un brano molto ascoltato e suonato in pub, ristoranti, centri commerciali e tutti quei luoghi che a dicembre sembrano riempirsi ancora di più. Per il whamageddon non esistono veri e propri giudici, il che vuol dire che alcuni partecipanti scelgono di "giocare sporco", inviando ad esempio messaggi su whatsapp con in sottofondo il brano incriminato. Con un tale parterre di sfidanti determinati a non ascoltare il brano per gran parte del mese di dicembre, va riconosciuto a Paul Feig un grande coraggio nell'intitolare il suo film proprio Last Christmas, inserendo anche una scena in cui Emilia Clarke canta la canzone degli Wham!.