L'attimo fuggente compie 35 anni: tutte le curiosità sul film con Robin Williams

L'attimo fuggente è uno di quei film che tutti hanno visto almeno una volta nella vita: una pellicola che è riuscita a entrare nell'immaginario collettivo al punto che alcune sue frasi sono diventate di uso comune e diffuso. Diretto da Peter Weir e inserito dall'American Film Institute nella classica dei film più commoventi nella storia della settima arte, L'attimo fuggente è un racconto di formazione, una storia di crescita e amicizia, che dal 9 giugno 1989 non ha smesso di commuovere il pubblico.

La storia è quella del professor Keating (interpretato da un indimenticabile Robin Williams), che alla fine degli anni Cinquanta viene assunto per insegnare poesia in un elitario collegio maschile del Vermont, dove ci sono regole fisse e dogmi secolari. Tuttavia l'insegnamento di Keating è rivoluzionario, spinge i suoi studenti a riflettere invece che ad accettare pedissequamente quello che viene loro ripetuto da insegnanti annoiati dal loro ruolo. Alcuni dei suoi nuovi studenti, come Neil (Robert Sean Leonard), Todd (Ethan Hawke), Knox (Josh Charles) e Charlie (Gale Hansen), decidono di fondare il gruppo segreto della Setta dei Poeti Estinti. Intanto Neil cerca di iniziare una carriera come attore, ma si scontra con l'autorità del padre (Kurtwood Smith), che indifferente alla passione del ragazzo vuole che diventi medico. Quando la tragedia si affaccia all'orizzonte, il preside della scuola decide di trovare un responsabile e Keating diventa il bersaglio scelto. In occasione dei trentacinque anni dall'uscita del film che è stato un inno generazionale, ecco una raccolta delle curiosità che, forse, non sapete sul film con Robin Williams.

L'attimo fuggente, tutte le curiosità sul film

Come nella realtà

Stando a quanto viene riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, in occasione della prima del film, negli Stati Uniti, l'attore Kurtwood Smith notò una famiglia che si stava approcciando alla visione della pellicola. Il padre di questo nucleo familiare aveva un atteggiamento dominante nei confronti del figlio, richiamando molto il comportamento che il personaggio interpretato da Smith ha nel film. Alla fine della serata, l'attore notò di nuovo la stessa famiglia e vide che il padre, che un paio d'ore prima si faceva forte della sua autorità, stava in realtà piangendo.

Come avrebbe dovuto essere

Nelle prime fasi della produzione L'attimo fuggente doveva essere diretto dal regista Jeff Kanew e il ruolo del professor John Keating sarebbe dovuto essere di Liam Neeson. Tuttavia, quando Peter Weir venne assunto definitivamente come regista, il ruolo di protagonista passò a Robin Williams.

La citazione in Friends

Il fatto che L'attimo fuggente sia diventato un bagaglio condiviso della cultura popolare è dimostrato anche dal fatto che è diventato un motivo di citazionismo anche in opere altrettanto popolari. Il film, infatti, viene citato anche in un episodio di Friends, sebbene non in modo lusinghiero. Nel ventunesimo episodio della prima stagione il personaggio di Monica (Courteney Cox) scopre che le è stata clonata la carta di credito. Determinata ad "acciuffare" la ladra, la ragazza si ritrova a diventarne amica. Ed è proprio la criminale che parla male de L'attimo fuggente, quando dice che nessuno le darà le due ore di tempo che ha sprecato a vedere un film stupido e noioso. Riguardo il personaggio di Neil, inoltre, la donna è altrettanto critica, quando dice che avrebbe semplicemente potuto aspettare di avere diciotto anni e andarsene di casa.

Carpe Diem

Una delle scene e delle battute più famose del film è quella del Carpe Diem, la frase che John Keating insegna ai suoi studenti per invitarli a cogliere l'attimo, a vivere il presente e a non aver paura di accogliere le opportunità. La citazione è stata inserita al 95° posto della classifica delle 100 citazioni migliori della storia del cinema da parte dell'American Film Institute.

L'attimo suggente e la scena nella neve

Dopo che, nel film, la tragedia colpisce il personaggio di Neil, c'è una scena in cui Todd, sconvolto, corre fuori nella neve e piange disperato, al punto da dare di stomaco. Secondo le indicazioni iniziali della produzione, la scena era prevista all'interno del collegio. Fu Peter Weir che, notando che aveva cominciando a nevicare, cambiò lo storyboard e decise di girare la scena direttamente sulla neve. Tuttavia, dal momento che il manto bianco stava già per sciogliersi, la scena doveva essere realizzata con una sola ripresa. Fortunatamente Ethan Hawke ci riuscì.

La foto di Robin Williams

In una scena de L'attimo fuggente i protagonisti mostrano al professor Keating un vecchio annuario che mostra il docente negli anni della sua giovinezza. Quella che viene immortalata dalla macchina da presa è una vera foto di Robin Williams, scattata quando il futuro attore di Hollywood frequentava la Redwood High School a Larkspur, nella zona nord della baia di San Francisco.

La fan Taylor Swift

Ancora una volta, nella cultura pop di oggi è possibile rintracciare il successo che il film di Peter Weir ha raggiunto e l'impatto che ha avuto su molte generazioni. Il caso più recente è il video del brano Fortnight di Taylor Swift, brano contenuto nell'album The tortured poets department (un titolo che sembra già richiamare il titolo originale del film, Dead Poets Society). Nel video della canzone, Taylor Swift ha voluto Ethan Hawke e Josh Charles, due dei protagonisti del film.

Il "vero" John Keating

Sebbene L'attimo fuggente non sia affatto ispirato a una storia vera, il professor John Keating è stato "costruito" intorno a un vero insegnante. Come riporta il sito Collider, Keating si ispira a Samuel F. Pickering Jr., un insegnante inglese avuto dallo sceneggiatore del film, Tom Schulman. Un insegnate che lo sceneggiatore ha definito "affascinante, che amava i suoi studenti, ma che era anche un iconoclasta". Il docente venne poi cacciato dalla scuola, sebbene non si conobbero mai i motivi alla base di tale allontanamento. Ma il "mistero" fu sufficiente affinché lo sceneggiatore ci costruisse intorno una storia.

L'attore che non voleva fare il provino

L'attore Norman Lloyd, che nel film interpreta Mr. Nolan, rimase sorpreso, per non dire proprio infastidito, nel rendersi conto che la produzione si aspettava che facesse un'audizione per potere avere la parte. L'attore disse che aveva lavorato per sei anni nella serie A cuore aperto e che i produttori avrebbero potuto guardare lì il suo lavoro e rifiutò di fare un provino. Alla fine, però, i produttori gli dissero che il regista del film, Peter Weir, era in zona e che non aveva mai visto la serie di Lloyd. Solo alla fine l'attore accettò di fare un provino come tutti gli altri.

Il film preferito di Robin Williams

Come si legge su IMDB,

Robin Williams ha sempre dichiarato che L'attimo fuggente è stato il film preferito tra quelli realizzati nel corso della sua carriera. Il ché ha reso anche Peter Weir il regista con cui ha amato di più lavorare.