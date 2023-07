Life - Non oltrepassare il limite e i migliori film sugli alieni

Life - Non oltrepassare il limite è il film che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Uscito nel 2017 e diretto da Daniel Espinosa, Life - Non oltrepassare il limite è un film che è stato accomunato molto spesso ad Alien, anche per il modo pedissequo in cui segue le regole del genere fantascientifico legato all'incontro tra umani e organismi alieni pericolosi. Inoltre, secondo Coming Soon, alcuni fan avrebbero ipotizzato un legame tra il film di Espinosa e Venom, il simbionte alieno antagonista di Spider-Man, che sul grande schermo è protagonista di una serie di film che vede come protagonista Tom Hardy. Si tratta, comunque, di semplici teorie fatte dai fan.

Life - Non oltrepassare il limite, la trama

Un gruppo astronauti vengono richiamati per una missione nello spazio per cercare di scoprire cosa è successo a una sonda spaziale dispersa nello spazio dopo aver lasciato il terreno rosso di Marte. La squadra, composta da Hugh (Aryone Bakare), Roy (Ryan Reynolds), Ekaterina (Olga Dihovichnaya), Sho (Hiroyuki Sanada), David (Jake Gyllenhaal) e Miranda (Rebecca Ferguson), riesce a trovare - da una particella di terreno estratto da Marte - una forma di vita dormiente che, poco dopo, comincia a rispondere agli stimoli esterni. La creatura extraterrestre, che viene ribattezzata Calvin, viene tenuta in isolamento, ma i festeggiamenti sono entusiasti e anche dalla Terra gli scienziati seguono con enorme interesse la scoperta. Tuttavia, a seguito di un guasto tecnico della cella, Calvin sfugge all'isolamento e, poco dopo, comincia a mostrare atteggiamenti violenti e pericolosi. Sarà l'inizio di un vero e proprio incubo.

I migliori film sugli alieni

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Non c'è dubbio sul fatto che Steven Spielberg sia uno dei registi che ha indagato con maggior successo la narrativa legata alle creature extraterrestri. Se il film E.T. è diventato un cult, soprattutto per il cinema destinato ai più giovani, è con Incontri ravvicinati del terzo tipo che il regista ha creato un vero e proprio standard per quanto riguarda le storie legate agli alieni. La pellicola prende il via a segutio di alcuni eventi straordinari: un ragazzo che viene rapito, uno scienziato francese (il regista François Truffaut) che rinviene aerei funzionanti nei pressi del Triangolo delle Bermuda e un manutentore (Richard Dreyfuss) che ha un incontro ravvicinato con un UFO. Mentre alcuni "sopravvissuti" degli incontri alieni cominciano a mostrare un legame con una strana melodia e visioni condivise, il timore che gli alieni abbiano un messaggio terribile per gli esseri umani si fa più forte.

Arrival

Diretto da Denis Villeneuve, Arrival affronta il tema dell'incontro tra esseri umani e alieni concentrandosi sul linguaggio e la comunicazione tra due razze tanto diverse. La protagonista della vicenda, infatti, è Louise (Amy Adams), una linguista di fama internazionale che viene chiamata a lavorare nei pressi di dodici navi aliene che sono atterrate in Montana, negli Stati Uniti. Gli alieni, a differenza della tradizione cinematografica, si mostrano gentili e quasi amichevoli e ben presto Louise, insieme alla sua squadra (Jeremy Renner e Forest Whitaker) comprende la forma di linguaggio dei due alieni che segue. Il problema sorge quando la donna si rende conto di essere vittima di alcune visioni di un possibile futuro e comincia a sospettare che il linguaggio degli alieni sia di quelli in grado di distruggere il concetto di "tempo" nelle menti umane.

A quiet place

A quiet place - Un posto tranquillo è un horror sugli alieni innovativo e interessante. Interpretato da John Krasinski (che è anche il regista) e da Emily Blunt, il film è ambientato in un futuro post-apocalittico, dove l'umanità è stata quasi interamente spazzata via da un'invasione aliena. Le creature extraterresti che popolano il globo sono sprovviste di vista, ma hanno un udito finissimo e la capacità di muoversi a una velocità inaudita. Per questo i pochi sopravvissuti al genocidio hanno imparato a muoversi in una realtà fatta di un assordante silenzio, dove anche il più piccolo rumore può essere fatale. Ma i due protagonisti, insieme ai loro figli, si troveranno ben presto a vivere una situazione di pericolo puro.

Alien

Alien è il film del 1979 diretto da Ridley Scott che, per gli appassionati del genere fantascientifico, non ha davvero bisogno di grandi presentazioni, essendone diventato in un certo senso il manifesto. La storia racconta le vicende di un gruppo di scienziati e astronauti che intercettano un messaggio criptato e non riuscendo a decifrarlo si trovano alle prese con una creatura aliena che reclamerà molto più che la loro semplice attenzione. Alien, che ha portato a numerosi seguiti e che ha anche ispirato Life - Non oltrepassare il limite è una pellicola che indaga proprio la paura dell'alieno, concepito come creatura esterna e pericolosa.

Signs

Anche il regista M. Night Shyamalan ha voluto mettersi in gioco, portando sul grande schermo un racconto incentrato sugli alieni e che prende il via dai misteriosi cerchi nel grano. La storia è quella di un uomo (Mel Gibson) che vive insieme al fratello (Joaquin Phoenix) e ai suoi due figli, mentre cerca di superare il lutto per la perdita della moglie, avvenuto a causa di un terribile incidente stradale. Ben presto, però, nella fattoria isolata in cui la famiglia vive cominciano ad apparire strani cerchi nel grano che, tuttavia, non riguardano solo la proprietà della famiglia protagonista, ma appaiono in diverse parti del mondo. Quando una figura scura appare sul terreno del protagonista e le voci di un'invasione aliena si fanno sempre più pressanti, i protagonisti dovranno fare di tutto per poter sopravvivere.