L'ultimo samurai, l'incredibile preparazione di Tom Cruise per il ruolo

L'ultimo samurai è il film del 2003 diretto da Edward Zwick che va in onda questa sera alle 23.07 su Iris. La pellicola, come si legge su Coming Soon, è ispirata a fatti realmente accaduti e legati alla cosiddetta Ribellione di Satsuma e la Guerra Boshin. Il protagonista di questa pellicola candidati a ben quattro Premi Oscar è inoltre ispirato a una figura storica che ha servito nell'esercito di Napoleone III.

L'ultimo samurai, la trama

Nathan Algren (Tom Cruise) è un ex capitano dell'esercito degli Stati Uniti che sta cercando di superare il rimorso e i sensi di colpa derivanti dal suo servizio nella guerra civile americana. Annebbiato dai fumi dell'alcol con cui cerca di allontanare i demoni del passato, l'uomo lavora vendendo fucili. Ma di colpo un'importante missione bussa alla sua porta. Nathan è infatti "costretto" a recarsi in Giappone per addestrare le truppe nipponiche e prepararli all'utilizzo delle armi dell'Occidente. Lo scopo è quello di farsi trovare pronti nello scontro contro un gruppo di samurai guidati da Katsumoto (Ken Watanabe). Nonostante Nathan si renda conto che le truppe nipponiche non hanno alcuna preparazione, i loro generali li mandano subito in guerra. I soldati rimangono presto vittime dei samurai ribelli che prendono Nathan come ostaggio. Ed è proprio in questa occasione che l'uomo si rende conto del valore e della lealtà dei samurai, spingendolo a rivalutare la sua stessa missione.

La preparazione di Tom Cruise

Se c'è un attore che non si è mai tirato indietro davanti le sfide portate dalle riprese dei film quello è senza dubbio Tom Cruise. L'attore, che di recente ha avuto un enorme successo con Top Gun: Maverick, film candidato ai prossimi Premi Oscar, ha sempre voluto vivere in prima persona tutti i pericoli e le prove che i suoi personaggi dovevano affrontare. Basti pensare a tutte le incredibili riprese che ha fatto per la saga di Mission Impossibile, quando si è trovato legato sull'ala di un aereo o quando ha scalato davvero uno degli edifici più alti al mondo. Non sorprende dunque che anche per L'ultimo samurai l'attore si sia preparato con una grande attenzione, al punto da rischiare persino la decapitazione.