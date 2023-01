Premi Oscar 2023, svelate tutte le nomination: l'Italia ci prova con Le pupille

Dopo le nomination ai Razzie Awards che premiano il peggio della stagione cinematografica, sono appena state rese note le nomination dei Premi Oscar, che verranno consegnati nella notte del 12 marzo 2023. A differenza dello scorso anno - quando ci fu la polemiche di alcuni "premi minori" consegnati fuori dalla diretta - quest'anno tutte le categorie verranno celebrate durante la serata, senza più la divisione tra mestieri di serie A e mestieri di serie B.

Le nomination degli Oscar 2023, che sono state presentate dagli attori Riz Ahmed e Allison Williams, non hanno presentato nessuna grande sorpresa rispetto a quanto si prevedeva all'alba dell'annuncio. Le nomination sono guidate ancora da Everything Everywhere All at Once, pellicola incentrata su un'immigrata cinese che si trova ad affrontare varie dimensioni e realtà per salvare la figlia. Per qualche ragione, questa pellicola con alcuni, evidenti problemi di trash (che fanno rimpiangere i cinepanettoni) è piaciuta molto alla critica e agli addetti ai lavori di Hollywood, al punto da aver preso numerose candidature, anche nelle categorie principali.

In questa 95esima edizione dei Premi Oscar sorprende l'assenza di James Cameron nella cinquina dei migliori registi, come sorprende anche l'esclusione di Brad Pitt dai migliori attori non protagonisti, dal momento che la sua interpretazione in Babylon è stata davvero incredibile. Ma il film di Damien Chazelle non è piaciuto molto a Hollywood, al punto da essere stato snobbato anche tra i dieci titoli che concorreranno per il titolo di miglior film. Un titolo che, ai Premi Oscar, viene deciso dalla votazione di tutti i membri dell'Academy. Fa comunque piacere leggere anche dei nomi italiani tra le nomination. Tra i candidati, infatti, c'è il cortometraggio live action Le pupille di Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti nella squadra di make-up e hairstyle che ha preso una nomination per il lavoro fatto in Elvis.

Premi Oscar: le nomination della novantacinquesima edizione

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La Via dell'Acqua

Gli spiriti dell'isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tàr

Top gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Miglior regia

Martin McDonagh - Gli spiriti dell'isola

Daniels - Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Fields - Tàr

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett - Tàr

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmas

Michelle Yeoh - Everywhing Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Gli spiriti dell'isola

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighty - Living

Miglior attore non protagonista

Brandon Gleeson - Gli spiriti dell'isola

Bryan Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsh - The Fabelmans

Barry Keoghan - Gli spiriti dell'isola

Ke Huy Kwan - Everything Everywhere all at once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - Gli spiriti dell'isola

Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere all at once

Stefanie Hsu - Everything Everywhere all at once

Miglior sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior sceneggiatura originale

Gli spiriti dell'isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tàr

Triangle of Sadness

Migliori Costumi

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

La signora Harris va a Parigi

Miglior Sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell'acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior colonna Sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli spiriti dell'isola

Everything Everywhere

The Fabelmans

Cortometraggio Live Action

An Irish Goodbye

Ivalu

Le pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Cortometraggio animato

The boy, the mole, the fox and the horse

The flying sailor

Ice Merchants

My year of dicks

An ostrich told me the world is fake and I thing I believe it

Miglior canzone originale

Applause - Tell it like a woman

Hold my hand - Top Gun: Maverick

Lift me up - Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu - RRR

This is a life - Everything Everywhere All at Once

Miglior Documentario

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinders

Navanly

Miglior Cortometraggio documentario

The elephant whisperes

haulout

how do you measure a year

the marta mitchell effetic

stranger at the gate

Miglior film straniero

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina 1985

Close

Io

The quite girl

Miglior film d'animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcell The Sheel

Il gatto con gli stivali - L'ultimo desiderio

Il mostro dei mari

Red

Miglio trucco e acconciatura

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther

Elvis

The Whale

Production designer

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell'acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Miglior montaggio

Gli spiriti dell'isola

Elvis

Everything Everywhere all at once

Tàr

Top gun: Maverick

Miglior Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tàr

Migliori effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell'Acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick