Lunetta Savino: i film famosissimi di Ozpetek in cui ha recitato (uno è il più visto dell'anno)

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vita tra cinema e televisione. Lunetta Savino, classe ’57, è una delle attrici italiane più amate di sempre a cui il grande pubblico è ormai affezionato. Sono tantissimi i ruoli che ha interpretato per il grande e piccolo schermo, dalla Cettina Gargiulo – la famosissima domestica della famiglia Martini di Un Medico in Famiglia – a Felicia Impastato. E ancora, da Libera, nel ruolo di giudice di origini siciliane, alla mamma di Lolita Lobosco. Tantissimi ruoli, accumunati dalla forza delle donne. Una carriera che la vede impegnata anche nel grande schermo, anche grazie al sodalizio con Ferzan Ozpetek, il regista di Diamanti, film più visto dell’anno che ha sbancato al botteghino.

Il sodalizio con Ferzan Ozpetek

Sono famosissimi i film di Ferzan Ozpetek che l’hanno vista coinvolta. Da Saturno Contro nel 2007 a Mine Vaganti, tre anni dopo, nel 2010. In Saturno Contro interpreta il ruolo di Minnie, una mamma che fatica ad accettare l’omosessualità del figlio. Un film intenso, con protagonisti Ambra Angiolini, Stefano Accorsi, Luca Argentero, Pierfrancesco Favino e Margherita Buy, che racconta la storia di Davide e Lorenzo; il primo scrittore di racconti per ragazzi e il secondo giovane pubblicitario. I due vivono insieme, quando nel corso di una cena Lorenzo viene colto da un malore.

Una collaborazione quella tra Lunetta Savino e Ferzan Ozpetek che ritorna nel 2010 con Mine Vaganti, film per il quale vinse il Nastro D’Argento come miglior attrice non protagonista e il Premio Gassman come migliore attrice. Anche in questo caso, interpreta il ruolo di una mamma. Al centro del film, le vicende della famiglia Cantone, proprietaria di uno dei più famosi pastifici del Salento. Mine Vaganti è un film che le ha regalato grandi soddisfazioni. A questo proposito, ospite a La Volta Buona aveva raccontato: “Dopo ‘Mine Vaganti’ sono diventata un po’ un’icona, molti ragazzi mi hanno ringraziato. Molti giovani hanno dovuto fare i conti con la famiglia, la bellezza di questo film è stata proprio mettere questo tema al centro di una famiglia borghese che fatica ad accettare tutto questo”.

La “ricamatrice” di Diamanti

Un sodalizio con Ferzan Ozpetek che ritorna più recentemente nel film più visto dell’anno, Diamanti, che presenta un cast corale con ben 18 attrici italiane. Nella pellicola Lunetta Savino interpreta Eleonora, nel ruolo di una ricamatrice vedova della sartoria Canova che intraprende una relazione clandestina con un ragazzo più giovane di lei. Queste le sue parole a proposito del film a La Stampa: “Un racconto insolito per il cinema italiano, così pieno di attrici e con una storia particolare in una sartoria teatrale”. E ancora, aveva aggiunto: “Non era scontato il suo successo, è un ottimo segnale per un cinema che mette al centro le donne”.

Poi, a proposito della condivisione del set con altre donne aveva spiegato: “È un falso racconto misogino quello secondo cui le donne insieme si accapigliano, noi non abbiamo mai avuto uno screzio, un litigio, un accenno di competizione”.