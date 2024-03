La mafia uccide solo d'estate e gli altri film da vedere stasera in tv

Quali sono i film disponibili stasera in tv? Mentre su Canale 5 torna l'appuntamento fisso con il Grande Fratello, ormai alle sue battute finali, e su Italia 1 va in onda il nuovo episodio de Le iene, gli altri canali del digitale terrestre offrono una selezione di titoli variegati, per poter intrattenere anche chi non è amante di reality e talk show.

Tutti i film da vedere stasera in tv

La mafia uccide solo d'estate

Tra i film disponibili stasera in tv c'è La mafia uccide solo d'estate, pellicola diretta da Pif che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film con alcuni elementi autobiografici, che racconta la Sicilia degli anni '70 (e non solo) attraverso gli occhi di Arturo, ragazzo concepito nella notte in cui viene ucciso Michele Cavataio per volere di Totò Riina. Per tutta la sua vita a Palermo, Arturo crescerà vicino alla mafia, sfiorando anche eventi tragici ma illustri, come ad esempio l'omicidio del generale Dalla Chiesa.

Un amore a cinque stelle

Alle 21.30 su TV8, invece, va in onda Un amore a cinque stelle, commedia romantica interpretata da Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. La storia, che si ispira molto liberamente alla storia di uno degli eredi Rockefeller, ripropone sul grande schermo il "mito di Cenerentola". Jennifer Lopez, infatti, interpreta una mamma single che lavora come cameriera in un hotel e, a causa di un qui pro quo, finisce per fare amicizia con un politico (Fiennes) che la scambia per una donna ricca. L'amore tra i due emerge con sempre maggior chiarezza, finché però la verità non viene portata a galla.

Codice Mercury

Appuntamento invece alle 21.30 su Iris con Codice Mercury, film del 1998 che ha come protagonista Bruce Willis nei panni di un agente dell'FBI incaricato di proteggere un bambino autistico prodigio, capace di decodificare un codice considerato inviolabile dei servizi segreti americani. Sulle tracce del bambino, infatti, c'è il tenente colonnello Kudrow (Alec Baldwin), che reputa le capacità del bambino un pericolo per l'intera sicurezza nazionale.

Max Payne

Tra gli ultimi film disponibili stasera in tv c'è il sottovalutato Max Payne, che va in onda questa sera alle 21.20 su Cielo. Tratto da un videogioco, il film ha avuto un enorme successo al botteghino, soprattutto a fronte di un budget modesto, ma pian piano il film sembra essere scivolato nell'oblio. Il protagonista, che dà anche il titolo all'opera, è interpretato da Mark Wahlberg ed è un detective della polizia di New York ossessionato dall'omicidio brutale in cui hanno perso la vita la moglie e la figlia. Determinato a trovare i colpevoli e a ottenere vendetta per la sua vita distrutta, Max finirà con lo scuotere delle acque veramente molto pericolose, che potrebbero mettere a repentaglio la sua stessa vita.