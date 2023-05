Un amore a cinque stelle, le migliori commedie con Jennifer Lopez

Quasi una rivisitazione della favola di Cenerentola, Un amore a cinque stelle è la commedia romantica che va in onda questa sera alle 21.30 su TV8.

Un amore a cinque stelle, la trama

Marisa Ventura (Jennifer Lopez) è una madre single che lavora come cameriera in un hotel a cinque stelle e sogna di poter fare carriera fino a diventare manager. Un giorno, dopo aver portato il figlio Ty al lavoro con sé, Marisa viene convinta da una collega e amica a provare un abito di una cliente della struttura (Natasha Richardson), giusto per provare l'ebbrezza di un secondo di fingersi ricca e senza problemi. Intanto Ty ha fatto amicizia con Christopher Marshall (Ralph Fiennes), candidato repubblicano al Senato che, quando vede Marisa, la scambia per una cliente dell'hotel e la invita a uscire. Marisa vorrebbe dire la verità all'uomo, ma di colpo l'attrazione che comincia a provare per Christopher la spinge a mantenere il segreto per poter vivere una favola per qualche giorno. Aiutata dal capo maggiordomo (Bob Hoskins), mentre cerca di sfuggire alle domande dell'assistente di Christopher (Stanley Tucci), Marisa vivrà un sogno ad occhi aperti finché la realtà non arriverà a chiedere il conto.

Le migliori commedie con Jennifer Lopez

Quel mostro di suocera

Charlie (Jennifer Lopez) è una ragazza bellissima che vive alla giornata, facendo i lavori più disparati e che non ha mai sentito davvero il bisogno di mettere radici, come se fosse sempre sul punto di iniziare una nuova avventura. Un giorno, mentre è in spiaggia a fare da dogsitter, incontra Kevin (Michael Vartan), un medico affascinante con il quale nascerà un sentimento sempre più serio. Kevin, sempre più innamorato di Charlotte, decide di farle conoscere sua madre Viola (Jane Fonda), una giornalista che si sta ancora riprendendo da un esaurimento nervoso dopo essere stata sostituita e licenziata dalla rete. Quando Kevin chiede a Charlie di sposarlo, Viola metterà in atto una serie di manovre per far saltare il matrimonio, dal momento che è convinta che quella ragazza un po' spiantata non sia degna di stare al fianco dell'amato e unico figlio. Questa è la trama di Quel mostro di suocera, commedia divertente che vede anche il ritorno al cinema di Jane Fonda, dopo circa quindici anni di assenza.

Prima o poi mi sposo

Prima o poi mi sposo è forse la commedia romantica più conosciuta e apprezzata tra quelle realizzate da Jennifer Lopez. La storia è quella di Mary Fiore, una bravissima wedding planner in ascesa che un giorno, a seguito di un incidente con un tombino, viene salvata dall'aitante medico Steve (Matthew McConaughey). Tra i due sembra nascere all'istante una chimica e un'attrazione che spingono Mary Fiore a fantasticare sull'uomo, che potrebbe essere una consolazione alla disperazione del padre, che pur di vederla sposata vorrebbe vederla fidanzata con Massimo (Justin Chambers), un ragazzo più preoccupato del suo aspetto fisico che di altro. Peccato però che Steve non abbia detto tutta la verità: Mary Fiore, infatti, scoprirà che l'uomo è lo sposo del matrimonio sfarzoso che Mary Fiore sta organizzando. Tra segreti, dispetti e passeggiate a cavallo, Steve e Mary Fiore si scontreranno a più riprese, finché non avranno il coraggio di dare un nome a quello che provano davvero.

Un matrimonio esplosivo

Disponibile su Prime Video, Un matrimonio esplosivo racconta la storia di Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) che sono a un passo dal coronare il loro sogno d'amore e sposarsi su un'isola paradisiaca. Il padre di Darcy, però, non sembra soddisfatto dell'uomo scelto da sua figlia e per sottolineare la cosa decide di invitare alla cena di prova anche l'ex della ragazza (Lenny Kravitz), come a voler sottolineare le differenze tra lui e Tom. Tuttavia la gelosia dell'uomo è solo l'ultimo dei problemi quando, proprio il giorno delle nozze, il matrimonio viene preso di mira da alcuni banditi armati che vogliono chiedere un riscatto. Darcy e Tom riescono in qualche modo a scappare e il giorno delle loro nozze si trasforma in una divertente commedia piena di action per cercare di aiutare gli ospiti tenuti in ostaggio.