Marco Giallini compie 60 anni: ecco i suoi 7 film da non perdere

Da imbianchino e venditore di bibite al successo, Marco Giallini di strada ne ha fatta parecchia. L'attore capitolino è uno di quelli che ha fatto la vera gavetta prima di entrare nell'Olimpo di piccolo e grande schermo: tanti lavori, tanti sacrifici. All'età di 22 anni l'ingresso nella scuola teatrale "La Scaletta", poi l'esordio cinematografico nel 1986 come comparsata nel film "Grandi magazzini" di Castellano e Pipolo. Il primo ruolo degno di nota nove anni più tardi, nel film "L'anno prossimo vado a letto alle dieci" di Angelo Orlando.

La sua grande versatilità gli ha permesso di interpretare ruoli sempre diversi e di accettare sfide sempre più stimolanti. Tra i tanti film, "L'ultimo capodanno" di Marco Risi, "Almost Blue di Alex Infascelli" e "Non ti muovere" di Sergio Castellitto. Senza dimenticare i grandi riscontri sul piccolo schermo: dal personaggio del "Terribile" in "Romanzo Criminale" al più recente Rocco Schiavone nell'omonima serie tratta dai libri di Antonio Manzini. Numerosi i riconoscimenti - a partire dai 3 Nastri d'argento - e tanto amore da parte del pubblico. Oggi Giallini compie 60 anni, un traguardo da celebrare con le sue 7 migliori interpretazioni.

L'odore della notte (1998)

Opera seconda di Claudio Caligari, "L'odore della notte" rientra nell'elenco dei film più sottovalutati del cinema italiano. Liberamente ispirato al romanzo "Le notti di arancia meccanica" di Dido Sacchettoni, racconta la storia di una banda di rapinatori tra grottesco e violenza. Marco Giallini interpreta interpreta uno dei malviventi ed è protagonista di un'iconica sequenza con Little Tony.

ACAB - All Cops Are Bastards (2012)

Tre agenti antisommossa con una vita dura, con problemi familiari, con nemici quotidiani. "ACAB - All Cops Are Bastards" di Stefano Sollima è un film di denuncia duro e realistico, crudo e senza filtri. Marco Giallini interpreta Mazinga, poliziotto alle prese con un figlio attratto dall'ambiente neofascista.

Una famiglia perfetta (2013)

Remake del film spagnolo Familia, diretto nel 1996 dal regista Fernando León de Aranoa, "Una famiglia perfetta" è una commedia natalizia che esplora territori totalmente diversi rispetto al cinepanettone e alle altre pellicole del filone. Marco Giallini ruba la scena con il suo Fortunato, capocomico di una compagnia teatrale ingaggiata dal misterioso e ricco protagonista.

Tutta colpa di Freud (2014)

Francesco è uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie: Sara, una donna lesbica che torna dagli Stati Uniti decisa a diventare etero dopo l'ennesima delusione amorosa; Marta, una giovane donna che gestisce la libreria del nonno; Emma, una diciottenne che ha una relazione con Alessandro, architetto cinquantenne sposato con Claudia. Da qui prende le mosse "Tutta colpa di Freud", in cui Marco Giallini veste i panni di un psicanalista sui generis.

Perfetti sconosciuti (2016)

Un clamoroso successo al botteghino (oltre 16 milioni di euro) per un film con una sceneggiatura di ferro e interpretazioni di qualità. "Perfetti sconosciuti" è il miglior film di Paolo Genovese e uno dei punti di forza è il personaggio interpretato da Marco Giallini, a suo agio tra dialoghi tambureggianti e accesi botta e risposta.

Rimetti a noi i nostri debiti (2018)

Primo film italiano distribuito in esclusiva da Netflix, "Rimetti a noi i nostri debiti" di Antonio Morabito vive tra pregi e difetti. Insieme alla grande eleganza formale, nella categoria pregi rientra sicuramente Marco Giallini, un uomo esperto nella riscossione dei debiti e "maestro" di Guido, interpretato dal meno convincente Claudio Santamaria.

Il principe di Roma (2022)

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Le visite di tre singolari fantasmi lo metteranno alla prova, dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze. "Il principe di Roma" di Edoardo Falcone è una commedia popolare che coniuga il Marchese del Grillo e il Canto di Natale dickensiano. L'ennesima dimostrazione del talento raggelante di Marco Giallini.