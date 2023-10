Martin Scorsese torna al cinema, i cinque film iconici da rivedere

Lo scorso 19 ottobre a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro come regista, Martin Scorsese è tornato al cinema con un nuovo film. Liberamente ispirato a una storia vera, Killers of the Flower Moon è, di fatto, uno dei progetti più ambiziosi del regista americano con la cittadinanza italiana. E non lo è solo perché ha riunito sotto lo stesso tetto cinematografico due attori del calibro di DiCaprio e De Niro, ma perché Martin Scorsese è riuscito - per davvero- a raccontare una storia universale oltre che intensa e dalle mille sfaccettature. Attivo fin dagli anni ’60, data in cui risale il suo primo lungometraggio, il regista è stato capace di cavalcare il tempo senza mai scendere a patti con se stesso e con le “mode” delle grandi major. Oltre al cinema ha lavorato anche in tv dove, per la HBO, ha diretto L’impero del Crimine (serie tv sulla nascita di Al Capone) e Vinyl (sulla musica rock anni ’70), ma nonostante ciò non ha mai dimenticato il grande schermo. E per celebrare l’uscita del nuovo film nelle sale, ecco quali sono (secondo noi) i suoi capolavori più iconici da vedere e rivedere.

Irishman

Basato sulla storia vera di Frank Sheeran, sindacalista di origini irlandesi e uno dei criminali più efferati della criminalità organizzata, il film di Martin Scorsese a sua volta è ispirato all’omonimo romanzo di Charles Brandt, in Italia grazie a Fazi Editore. Primo lavoro del regista concepito per il pubblico di Netflix, Scorsese scrive e dirigere una vera e propria epopea malavitosa in un film dal grande appeal e curato in ogni dettaglio. All’epoca – era il 2019 – anche se è stato candidato per ben 10 premi Oscar non ha vinto nessuna statuetta.

Cape Fear - il promontorio della paura

Nella filmografia di Scorsese, il film del 1991 con Robert De Niro, Nick Nolte e Jessica Lange, è considerato uno dei suoi cult più amati da pubblico e critica. Remake di un omonimo film degli anni ’60, il regista dirige un thriller inteso e vibrante che regala un’emozione dopo l’altra, incollando lo spettatore a una storia unica nel suo genere. Scorsese rivelò che si è ispirato alle atmosfere di Hitchcock per rendere il film così cupo e disturbante. Oggi è disponibile su Amazon Prime Video.

The Wolf of Wall Street

Quello che è arrivato nei cinema nel 2013 ha rappresentato per Martin Scorsese una vera e propria consacrazione agli occhi del pubblico. Basandosi sulla storia vera dell’ascesa e della caduta di Jordan Belford, broker spregiudicato, il regista ha portato al cinema al cinema un film eccessivo, folle, fuori di testa, politicamente scorretto, una parabola sul potere per nulla salvifico dei sodi. DiCaprio è stato, di nuovo, il suo attore protagonista e con lui anche una gelida ma raggiante Margot Robbie, bella e brava prima al suo primo film veramente importante. In Italia è in streaming su RaiPlay.

Taxi Driver

Un grande classico che non passa mai di moda. Scorsese con questo lungometraggio diventato un cult sotto tutti i punti di vista, si lancia in una critica accesa all’America e al suo sistema militare, raccontato la storia di Travis Bickle tra luci e ombre di un paese alle prese con gli strascichi della Guerra in Vietnam. E lo fa attraverso i toni di un thriller politico e un noir, mettendo al centro dell’azione un Robert De Niro nel suo ruolo più interessante. Nel ’77 vinse tre BAFTA e il regista conquistò la Palma d’oro al Festival di Cannes. Oggi è disponibile su Netflix.

L’età dell’Innocenza

È del 1993 uno dei film storici di Scorsese più celebri degli anni ’90, anche se non è stato poi tanto apprezzato dal pubblico a causa di una vicenda molto didascalica che non ha permesso al racconto di fare il salto. Resta comunque un lavoro di ottima fattura, l’unico che regala un’immagine vivida dell’America del 1800, alle prese con l’età dell’oro e del progresso. Ispirato al libro di Edith Wharton che è stato vincitore del Premio Pulitzer, Scorsese si avvale di Michelle Pfeiffer e di Daniel Day-Lewis per raccontare la storia di Newland e di Ellen. Il film è a noleggio su Youtube.