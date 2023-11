La Marvel punta sull'effetto nostalgia: tornano gli Avengers storici

È la fine di un’epoca per la casa delle idee? Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete da un insider di Variety, la Marvel pare che sia in una totale crisi creativa ed economica. Non sono solo supposizioni ma i dati parlano chiaro. Dopo il gran finale di Avengers: Endgame nessuno dei film usciti ha sfondato al botteghino e, cosa ancora più importante, pochi hanno trovato il plauso da parte della critica. Tranne, in minima parte, quello dedicato al mito di Wakanda. La Fase 4 è stata un fallimento e la Fase 5 non è iniziata nel migliore dei modi. Stessa cosa sta accadendo per le serie tv Marvel, disponibili su Disney+: dopo il boom iniziale di WandaVision (bellissima e straordinaria) e il politicante Falcon and The Winter Soldier, poche sono state le novità esaltanti. E ora? Cosa potrebbe succedere? Alla luce di questi piccoli ma grandi problemi, i vertici della Marvel al momento stanno ragionando sul da farsi e, per l’appunto, l’insider di Variety lancia una notizia bomba.

Pare che ci sia l’intenzione di portare al cinema – in un cameo o in un nuovo film – tutta la “vecchia” squadra degli Avengers che, in passato, ha trovato fortuna tra il pubblico. E stiamo parlando di Iron Man, Vedova Nera e Captain America. Una scelta sensata dato che, una volta conclusa la battaglia con Thanos, le nuove storie e i nuovi personaggi non hanno bucato lo schermo, ma, nonostante la notizia non sia stata ancora confermata dai vertici Marvel, c’è chi sogna già il ritorno degli Avengers originali. Non sarebbe poi così tanto difficile introdurli, di nuovo, all’interno del puzzle dato che con il sopraggiungere del Multiverso tutto può essere possibile ma le difficoltà sono tante.

Sappiamo che Iron Man è morto nell’ultimo film come è avvenuto con Vedova Nera e il buon Steve Rogers ha appeso al chiodo il suo vestito da eroe nazionalista. Se da una parte sia Chris Evans che Scarlett Johansson pare che non abbiamo intenzione di tornare più a indossare i panni di Captain America e Vedova Nera, secondo le indiscrezioni è proprio Robert Downey Jr che è interessato a tornare sulla scena, ma avrebbe chiesto un compenso molto alto che supererebbe i 25 milioni di dollari ottenuti per Iron Man 3.

La situazione, quindi, è molto complicata ma da quel che sembra, l’unica possibilità per tornare a coinvolgere il pubblico è quella di puntare sulle vecchie glorie e non sulle nuove leve. Una sconfitta per la Marvel, questo è vero, ma che segna pure l’incapacità di proporre e realizzare qualcosa di nuovo e di esaltante.