Miami Supercops, Il film che ha rischiato di "distruggere" il duo Bud Spencer e Terence Hill

Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada è il film del 1985 diretto da Bruno Corbucci che va in onda questa sera alle 21.30 su Rete 4. Si tratta di uno dei tanti lungometraggi che hanno costellato la prolifica carriera di Bud Spencer e Terence Hill come duo comico. Tuttavia il film scritto da Corbucci insieme a Luciano Vincenzoni ha anche rischiato di essere l'ultimo.

Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada, la trama

Doug Bennett (Terence Hill) e Steve Forrest (Bud Spencer) non hanno mai superato il fatto di non essere riusciti a risolvere un caso di rapina in una banca di Detroit. Nove anni dopo il crimine che ha macchiato la loro carriera e la loro vita, l'unico rapinatore arrestato esce di prigione, ma nell'arco di ventiquattrore il suo corpo senza vita viene rinvenuto a Miami. Bennett, che lavora ancora nel FBI, ha dunque l'occasione di tornare a indagare su un caso rimasto irrisolto e, grazie a una serie di vicissitudini, riesce a coinvolgere anche il vecchio amico Forrest, che nel frattempo aveva lasciato le forze di polizia e si era dedicato alla sua scuola per piloti. Incaricati dal loro vecchio capo Tanney (C.B. Seay), Bennett e Forrest cominciano a indare sul caso e le loro ricerche li porteranno a scoprire altri omicidi e sistemi corrotti che potrebbero fare capo proprio alla polizia.

Il film che rischiava di essere l'ultimo