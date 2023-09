Michael Madsen fa 65 anni: le 5 interpretazioni indimenticabili

Un mafioso senza scrupoli, un cowboy assassino, ma anche un padre comprensivo e un innamorato sensibile. In oltre quarant'anni di carriera, sono tanti i ruoli interpretati da Michael Madsen, che oggi festeggia 65 anni. L'attore di Chicago si è fatto largo a Hollywood con la sua presenza magnetica, con la sua versatilità ma anche con la sua particolare voce roca. Con il passare degli anni, è diventato il personaggio duro par excellence, valorizzato da alcuni dei più grandi registi in circolazione. Senza ombra di dubbio è Quentin Tarantino il cineasta che gli ha permesso di brillare di più, con ruoli ritagliati su misura e ricchi di sfumature. Complice il genetliaco, andiamo a scoprire le sue 5 interpretazioni migliori.

Thelma & Louise (1991)

Un personaggio duro, feroce, cattivo... ma non solo. Una delle migliori interpretazioni di Madsen è nel road movie "Thelma & Louise" di Ridley Scott, nei panni del musicista Jimmy Lennox, fidanzato dell'insoddisfatta Louise Sawyer (Susan Sarandon). Comprensivo ed empatico, Madsen interpreta Jimmy come una vecchia anima sensibile e del personaggio maschile meno tossico del film. Una sfumatura della sua versatilità sempre meno battuta con il passare degli anni.

Le iene (1992)

"Le iene" rappresenta la consacrazione internazionale per Michael Madsen. Il suo sadico Mr. Blonde non è il personaggio più complesso o con più sfumature, ma ha dato vita al fortunato sodalizio con Quentin Tarantino. In un film ricco di tensione e di paranoia, il suo Mr. Blonde è l'unico a mantenere sempre la calma, nonostante la presenza di un infiltrato nel clan criminale. Nonostante la violenza feroce, la sequenza della tortura ai danni di un poliziotto è tra le sue più famose .

Donnie Brasco (1997)

Tra i crime più belli degli ultimi trent'anni, "Donnie Brasco" di Mike Newell poggia molto del suo successo dalle interpretazioni dei suoi protagonisti. Al fianco di Johnny Depp (Donnie Brasco) e Al Pacino (Lefty Ruggiero), Madsen interpreta Sonny Black, figura mafiosa in ascesa e soprattutto contrappunto della dinamica padre-figlio instaurata dai due protagonisti. Una prova di spessore, tale da conferire a ogni sequenza l'incombente senso di pericolo.

Kill Bill Vol. 2 (2004)

Seconda parte del famoso dittico cinematografico tarantiniano, "Kill Bill Vol. 2" regala un'altra sfumatura criminale di Madsen, qui nei panni di Budd, tra gli obiettivi di Black Mamba (Uma Thurman). Apparso brevemente nella prima parte, Madsen incarna straordinariamente sentimenti ed emozioni di un sicario lontano dai suoi giorni di gloria. Malinconico e nubiloso, mangiato dal rimorso, Budd ha consentito all'attore di ricordare ai cinefili le sue straordinarie potenzialità drammatiche.

The Hateful Eight (2015)

Il legame tra Madsen e Tarantino è continuato in "The Hateful Eight", una sorta di "Le iene" in salsa western. Qui l'attore di Chicago veste i panni dello scontroso cowboy Joe Gage, tra gli otto viaggiatori bloccati dalla neve in una locanda. Particolarmente intensa la sequenza che vede contrapposti Madsen e Kurt Russell, interprete del cacciatore di taglie John Ruth