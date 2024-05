Dal mito alla realtà: la vera storia di Top Gun

Top Gun è uno di quei film che non ha di certo bisogno di presentazioni. Uscito nel 1986 e diretto da Tony Scott, il lungometraggio ha finito col diventare uno di quei film di culto che tutti hanno visto almeno una volta nella vita e che non smette mai di collezionare nuovi spettatori. Questo, probabilmente anche grazie all'uscita del sequel, dal titolo Top Gun: Maverick, che ha avuto il merito di riportare le persone in sala dopo i terribili anni del Covid-19. Storia di lotta e di amicizia, Top Gun torna stasera in tv, con l'appuntamento alle 21.25 su Italia 1.

Top Gun, la trama del film cult

Non c'è niente che Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) ami più di volare. Insieme al suo amico e navigatore Goose (Anthony Edward), Maverick è un pilota incredibile, con un talento che va di pari passo con i suoi problemi a seguire pedissequamente gli ordini. Nonostante questo carattere insubordinato, però, Maverick viene accolto nella prestigiosa scuola TOP GUN insieme a Goose. I due, abituati a lavorare e a volare insieme, sanno che quella potrebbe essere l'occasione che cambierà per sempre le loro esistenze e gli permetterà di vivere di volo. Sebbene l'addestramento del comandante Viper (Tom Skerritt) sia molto duro, Maverick è determinato a dimostrare il proprio talento e, soprattutto, a sconfiggere il rivale Ice (Val Kilmer). Tuttavia, sempre a causa della sua testardaggine, Maverick finisce con l'essere il responsabile di un grave incidente che mina le sue certezze e lo getta in una crisi che potrebbe compromettere la sua voglia di salire di nuovo su un aeroplano.

La vera storia dietro il film

Top Gun è un film che è entrato nell'immaginario collettivo della settima arte, nonostante sia stato circondato da una serie di controversie. Ad esempio, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, molti critici additarono il film diretto da Tony Scott come un tentativo tutt'altro che velato di fare propaganda per la Marina statunitense e di essere un mezzo di recrutamento per convincere molti giovani ad unirsi ai vari settori dell'esercito degli Stati Uniti d'America. Come riporta anche Screen Rant, infatti, il grande successo ottenuto da Top Gun ha fatto sì che il tasso di arruolamento crescesse del 500%, con la U.S. Navy che rifiutò persino un accordo con la Paramount - secondo il quale l'azienda avrebbe visto annullare i propri debiti in cambio di un messaggio di arruolamento all'inizio della pellicola -, perché si era resa conto che il film funzionava da solo come strategia di marketing per convincere i più giovani a inseguire la carriera militare. In effetti l'idea stessa per il film Top Gun nasceva proprio da una sorta di esaltazione della vita militare in Marina. Forse non tutti sanno, infatti, che Top Gun è ispirato alla storia vera della scuola TOP GUN che è stata portata all'attenzione di tutti attraverso un articolo datato 1983 e pubblicato sul magazine California, la cui versione completa si può trovare sul sito Top Gun Bio. Il pezzo, scritto da Ehud Yonay, era un reportage dettagliato dell'addestramento di un Radar Intercept Officers (in linguaggio militare un RIO) e di un pilota di f-14, Alex Hnarakis, nominato Yogi, che è poi diventato il modello su cui è stato costruito il perosnaggio di Pete "Maverick" Mitchell, l'eroe reso immortale dall'interpretazione di Tom Cruise. Su Forbes si legge di come la scuola TOP GUN sia nata dopo che il governo americano si era reso conto che c'era una mancanza preoccupante di piloti addestrati che non solo sapessero guidare un caccia, ma anche abbattere i nemici. La prima fase della guerra del Vietnam, soprattutto, aveva messo in mostra uno svantaggio delle forze americane: secondo i dati riportati, infatti, i caccia statunitensi avevano lanciato circa 600 missili, ma solo 60 erano riusciti a centrare il bersaglio. Per sanare questo problema si decise dunque di istituire una scuola alla Naval Air Station Miramar, nella città di San Diego, in California, che venne aperta il 3 marzo 1969. Quando la guerra del Vietnam finì, nel 1973, la scuola TOP GUN era ormai una vera e propria autorità nel mondo del combattimento aereo e i giovani che volevano diventare piloti militari sapevano di dover passare attraverso le sue porte per avere l'occasione di servire il proprio paese ai livelli più alti. Fino al 1986, però, la scuola era rimasta sconosciuta al grande pubblico, finché Top Gun arrivò sul grande schermo.

Perciò quando l'articolo del 1983 uscì su California prima e sul Reader's Digest poi, la scuola per piloti della Marina era già avviata e famosa in ambito militare ed era in questo clima durissimo e marziale che Alex Hnarakis poté esprimere al meglio il suo talento, dimostrando di essere proprio come Maverick, non solo per le capacità di pilotare un caccia, ma anche per quella sua convinzione che il suo luogo era il cielo e non la terraferma