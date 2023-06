"Il mondo ha finito il rosa": il film di Barbie ha esaurito le scorte del colore

Da sempre siamo a conoscenza del fatto che il mondo di Barbie è rappesentato dal color rosa, ma nel film di prossima uscita (21 luglio) diretto da Greta Gerwig potrebbero aver esagerato, visto che è stata richiesta e utilizzata così tanta vernice rosa da mettere in ginocchio la fornitura globale di un'intera azienda.

"È finito il rosa"

Intervistate da Architectural Digest, la Gerwig e la scenografa del film Sarah Greenwood hanno parlato della costruzione di "Barbieland" dove ogni cosa è praticamente di un colore rosa fluorescente: dalla bambola più famosa di ogni epoca, alle strade e ai lampioni. Sorridendo, la Greenwood ha affermato che il film avrebbe provocato una carenza internazionale della vernice rosa. " Il mondo ha finito il rosa ", ha dichiarato alla rivista. La denuncia di quanto accaduto è arrivata anche da Lauren Proud, vicepresidente del marketing globale di Rosco, nota azienda leader per avere legami con le industrie cinematografiche e televisive di Hollywood. " Hanno usato tutta la vernice che avevamo ", ha dichiarato al Los Angeles Times.

Dove nasce il problema

La Proud, però, si è poi fatta più seria specificando che il problema non si è verificato soltanto per via dell'uso eccessivo di questo colore nel film di Barbie, ma che è coinciso con problemi più ampi, legati agli effetti del Covid-19 sulla catena di approvvigionamento globale ma anche a condizioni meteo estreme in Texas all'inizio del 2021: i due contesti hanno creato un blocco sulla produzione della vernice a causa della mancanza dei materiali con una conseguente riduzione dell'esportazione mondiale. È chiaro, quindi, che soltanto un film non potesse esaurire tutto il rosa del mondo ma, insieme a questi eventi, ha contributo alla problematica.

" C'era questa carenza e poi abbiamo dato loro tutto ciò che potevamo, non so se possano rivendicarne il merito ", ha dichirato la Proud, sottolineando che " ci hanno ripulito con la vernice ". Ma c'era bisogno, davvero, di tutto questo rosa? Nell'intervista ad Architectural Digest, la Gerwig ha affermato che la tonalità brillante è stata fondamentale per " mantenere la 'bambinità' " dell'estetica del film e il design di Barbieland è stato ispirato da numerosi altri fattori. " Volevo che i rosa fossero molto luminosi e che tutto fosse quasi troppo" , ha concluso la Gerwig, aggiungendo che non voleva " dimenticare ciò che mi ha fatto amare Barbie quando ero una bambina ".

Gli scenografi, per evitare di rimanerne a secco, avevano calcolato nel dettaglio tutta la vernice necessaria per produrre il film che, come ricorda il The Guardian, è stato girato principalmente ai Warner Bros Studios di Leavesden nel Regno Unito.