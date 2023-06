Addio a Glenda Jackson: l'attrice due volte premio Oscar è morta a 87 anni

Poche ore fa Lionel Larner, l’agente della diva britannica Glenda Jackson, ha reso nota la notizia della morte della sua cliente con queste parole: "Glenda Jackson, attrice e politica due volte vincitrice dell'Oscar, è morta serenamente nella sua casa di Blackheath Londra questa mattina dopo una breve malattia con la sua famiglia al suo fianco".

L'attrice inglese aveva 87 anni, era diventata deputato laburista alla Camera dei comuni per il collegio di Hampstead and Kilburn fino al 2015, e aveva vinto per due volte il premio Oscar come miglior attrice: la prima nomination risale al 1971 per il film “Women in love”, diretto da Ken Russell; la seconda al 1974 per "Un tocco di classe", regia di Melvin Frank.

Nonostante una lunga pausa dalle scene dal 1992 al 2016, il suo nome non ha mai smesso di essere una pietra miliare nella storia del cinema e della televisione.

La carriera

Nata a Birkenhead nel 1936 da una famiglia di operai, mostra fin da subito una forte passione per la recitazione, che la porta a iscriversi alla scuola di recitazione RADA (Royal Academy of Dramatic Art). Il suo esordio come attrice cinematografica risale al 1956 con il film “The Extra Day”; mentre nel 1957 debutta a teatro nella pièce teatrale “Tavole separate” di Terence Rattigan.

La popolarità arriva qualche anno dopo con il film “Women in love” (1969) di Ken Russell, per il quale vince il Premio Oscar due anni dopo. Russell continua a volerla con sé, così, le assegna un ruolo in un altro suo celebre film “L'altra faccia dell'amore” (1970). Grazie a questi lavori viene notata dal regista statunitense Melvin Frank, che le offre parte da protagonista nel film “Un tocco di classe” (1973), che le procura il secondo Oscar come miglior attrice. Il suo ultimo film, prima di una lunga pausa, è “The Secret Life of Arnold Bax” del 1992.

In quello stesso anno Glenda Jackson si ritira dagli schermi e intraprende la sua carriera politica, venendo eletta eletta deputato laburista nella Camera dei comuni, carica che manterrà fino al 2015, quando deciderà di non ricandidarsi a causa dell’età avanzata. La pausa dalle scene è interrotta nel 2016, quando torna a teatro nel ruolo di Lear, in una produzione di “Re Lear” in scena all'Old Vic di Londra; personaggio che torna ad interpretare nel 2019 a Broadway, con la firma di Sam Gold. Sono gli anni della fine definitiva della sua carriera, che suggella con un ruolo nel film “Elizabeth Is Missing” (2019) e uno in "Secret Love" (2021).

La vita privata

Donna molto riservata, Glenda non amava sguardi, voci e pettegolezzi su di sé. Una dimostrazione è la sua mancata partecipazione a entrambe le cerimonie di premiazione degli Oscar. È stata sposata con Roy Hodges, dal quale ha avuto un figlio, dal 1958 al 1976.