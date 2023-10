Muore a 91 anni Piper Laurie, la star di "Carrie" e "Figli di un dio minore"

Piper Laurie, che il grande pubblico conosce soprattutto grazie alla sua interpretazione nel film Carrie - Lo sguardo di Satana, si è spenta all'età di 91 anni. A darne notizia è stata la manager dell'attrice, Marion Rosenberg, che ha confermato la morte a Variety ricordando Piper Laurie come "un meraviglioso essere umano e uno dei più grandi talenti dei nostri tempi." Classe 1932, Piper Laurie si avvicinò al mondo della recitazione per volere dei genitori, che speravano che questa forma d'arte potesse aiutare la giovane a superare la sua estrema timidezza. Durante gli anni dell'università fece amicizia con alcuni compagni destinati a diventare delle icone del mondo della settima arte, come Tony Curtis e Rock Hudson. Il suo debutto sul grande schermo avvenne nel 1960, quando recitò nel lungometraggio Amo Louisa disperatamente, dove recitò al fianco di Ronald Reagan, che fu uno dei suoi primi, grandi amori, stando a quanto lei stessa ha raccontato nella sua biografia dal titolo Learning to live out loud:a memoir.

Tra le interpretazioni più famose c'è senza dubbio quella di Sarah Packard nel film Lo spaccone, uscito nel 1961. Grazie a questo film, in cui recitava al fianco di Paul Newman, Piper Laurie ottenne anche la sua prima nomination agli Oscar. Intorno al 1966 si allontanò dal grande schermo e dalla recitazione per concentrarsi sulla sua famiglia, ma appena dieci anni dopo tornò con un altro ruolo degno di una nomination, quello di Margaret White in Carrie - Lo sguardo di Satana, pellicola tratta dall'omonimo romanzo breve di Stephen King. La sua interpretazione della mamma della ragazza che dà il titolo al film rientra tra quelle che hanno fatto la storia del cinema. Dieci anni dopo Piper Laurie avrebbe ricevuto la sua terza e ultima nomination agli Oscar per l'interpetazione di Mrs. Norman nel film Figli di un dio minore.

L'attrice non era impegnata solo nel mondo della settima arte, ma riuscì a lasciare traccia del proprio talento anche nel mondo delle serie tv. Apparve, infatti, in ventisette episodi di I segreti di Twin Peaks, nei panni di Catherine Martell, per cui venne candidata anche agli Emmy. Apparve come guest star in due episodi di Frasier, esperienza che le valse un'altra nomination agli Emmy, e nel 1987 riusì a vincere un Primetime Emmy Awards come miglior attrice non protagonista in una miniserie o in uno speciale per Promises, film per la tv in cui recitava al fianco di James Wood e James Garner. Tra i suoi ultimi lavori c'è stato il film Cocaine - La vera storia di White Boy Rick nel 2018 e la serie di podcast dal titolo Around the Sun andata in onda tra il 2022 e il 2023, in cui prestava la voce al personaggio di Allen Maude, la nonna. Nel corso della sua carriera Piper Laurie ha preso parte a moltissimi prodotti di successo, come E.R, Il tocco di un angelo, Uccelli di Rovo e Will & Grace.