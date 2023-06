Addio a Dean Smith, è morto il velocista olimpico e stuntman hollywoodiano

Se n'è andato sabato all'età di 91 anni, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, Dean Smith, il velocista medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Si è spento nella sua casa di Breckenridge, in Texas, in seguito ad un tumore. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'amico Rob Word a The Hollywood Reporter. Dopo la carriera sportiva Dean ottenne ancora più fama intraprendendo quella di stuntman ad Hollywood, lavorando in una dozzina di film con John Wayne.

Nato a Breckenridge il 15 gennaio 1932, ha trascorso i suoi primi anni di vita nel vasto ranch dei nonni, trovando ispirazione dalle star dei film western sul grande schermo. Ha giocato a football e corso in pista all'Università del Texas e alle Olimpiadi estive del 1952 in Finlandia si classificò quarto nei 100 metri piani conquistando poi la medaglia d'oro nella staffetta 4×100 metri con Harrison Dillard, Lindy Remigino e Andy Stanfield. Tornò poi al college e fece parte della squadra dei Longhorns che vinse il Cotton Bowl nel 1953.

Giocò anche per un breve perido con i Los Angeles Rams. Iniziò la carriera nel cinema grazie al compagno di stanza olimpionico James Garner, che lo aiutò a ottenere lavori come stuntman, iniziando a comparire in film e telefilm dal 1957. Smith è stato la controfigura in sette film di Paul Newman, tra cui La gatta sul tetto che scotta (1958), Butch Cassidy (1969), L'uomo dai 7 capestri (1972), La stangata (1973) e L'inferno di cristallo (1974).

Il "texano" come veniva soprannominato sui set, era anche un abile cavallerizzo che riusciva in imprese quasi impossibili tanto da essere molto richiesto nell'ambiente. Per questo la sua "arte" di compiere dei veri miracoli senza usare, come succede ora, effetti speciali, lo vide protagonista in molti telefilm come Cheyenne, Laramie, La conquista del West e Il virginiano.

Ma fu soprattutto al cinema che venne molto richiesto, e le sue acrobazie possono essere ammirate in varie pellicole, da Un dollaro d'onore, Cavalcarono insieme, La battaglia di Alamo, I Comanceros, Il grande sentiero, Rio Conchos, El Dorado, Carovana di fuoco, Il Grinta, Non stuzzicate i cowboys che dormono. Fu anche la controfigura di Maureen O'Hara nel film di John Wayne McLintock! (1963), compiendo le sue acrobazie con indosso una parrucca rossa e un bustino da donna per interpretare l'attrice.