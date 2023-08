È morto Mark Margolis, l'Hector Salamanca di Breaking Bad

Si è spento all'età di 83 anni l'attore americano Mark Margolis, celebre volto della serie tv cult Breaking Bad. Margolis è deceduto a seguito di una breve malattia, come comunicato con dolore dalla sua famiglia. Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte dei fan, dei colleghi sul set e degli amici più stretti.

La vita e la carriera

Nato a Filadelfia nel 1939 da Isidore Margolis e di Fanya Fried, era cresciuto in una famiglia ebraica. Dopo aver cominciato gli studi presso la Temple University, decide poi di lasciare tutto per partire alla volta di New York e studiare recitazione con Stella Adler all'Actors Studio.

Il suo volto diventa noto al pubblico grazie all'interpretazione del killer boliviano Alberto nel film Scarface di Brian De Palma (1984). Nel corso degli anni, recita in diversi film di Darren Aronofsky, come π - Il teorema del delirio, Requiem for a Dream, The Fountain - L'albero della vita e The Wrestler. Non solo. L'attore comparirà in delle parti anche in film noti come Ace Ventura - L'acchiappanimali (1994), Hannibal di Ridley Scott (2001), Daredevil (2003), Noah (2014) e molti altri. Una carriera piena e versatile, quella di Margolis, che ha recitato non solo per il cinema, ma anche per la televisione, interpretando spesso il ruolo di un ispanico o di un italo-americano.

A renderlo famoso, però, è stato il personaggio da lui interpretato di Hector Salamanca nelle serie tv Breaking Bad e Better Call Saul.

Il cordoglio

Mark Margolis è morto lo scorso 3 agosto a 83 anni. In un breve comunicato rilasciato dalla famiglia, l'attore ha combattuto contro una rapida malattia ed è deceduto in una camera di degenza dell'ospedale Mt Sinai di New York, circondato dall'affetto della moglie e del figlio Morgan, attore e Ceo di Knitting Factory Entertainment.

Subito dopo l'annuncio non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte di chi lo aveva conosciuto. Addolorati i colleghi della serie Breaking Bad. " Ci uniamo ai milioni di fan in lutto per la scomparsa dell'immenso talento Mark Margolis, che - con i suoi occhi, un campanello e pochissime parole - ha trasformato Hector Salamanca in uno dei personaggi più indimenticabili della storia della televisione. Ci mancherà ", è quanto si legge nella pagina social della celebre serie tv.