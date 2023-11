Muore il maestro di arti marziali di Karate Kid: addio a Pat Johnson

Si è spento all'età di 84 anni nella sua casa di Los Angeles per cause naturali Pat E. Johnson, l'istruttore di arti marziali che ha contribuito a rendere spettacolari i combattimenti della saga di Karate Kid grazie alle sue conoscenze trasmesse ai principali protagonisti delle pellicole, Ralph Macchio e Noriyuki "Pat" Morita.

A dare la notizia della sua scomparsa, avvenuto la scorsa domenica 5 novembre, è stata la nipote Colleen Mary Johnson Summerville. "Con il cuore colmo di tristezza condivido la notizia che il mio caro zio Pat è morto questa domenica mattina" , ha scritto la donna sulla sua pagina Facebook. "È stato buono con me fin da quando ero una bambina piccola, e amava molto mio padre Lloyd (suo fratello). Grazie a lui, ho la donna più straordinaria della mia vita, mia zia Sue, e te ne sarò sempre grata" , ha aggiunto Colleen. "Pat Johnson sarà sempre leggendario per molti, compresa la nostra famiglia. Riposa in pace zio Pat, hai combattuto una buona lotta".

Nato nel 1939 a Niagara Falls, nello stato di New York, iniziò ad appassionarsi alle arti marziali negli anni '60, quando prestava servizio come cappellano dell'esercito americano in Corea. Intraprese la via del Tang Soo Do, e in poco più di un anno riuscì a ottenere la cintura nera. Fece ritorno negli Stati Uniti, mettendosi in società con un'altra leggenda delle arti marziali nel mondo occidentale come Chuck Norris. Insieme crearono negli anni '70 il National Tang Soo Do Congress, quindi la United Fighting Arts Federation.

Parallelamente Johnson iniziò a muovere i primi passi nel mondo del cinema di Hollywood: prese parte ad alcuni film, sia come istruttore che controfigura, stuntman e attore. Il grande successo, tuttavia, arrivò nel 1984, quando, dopo alcuni ruoli da comprimario, fu selezionato come stunt coordinator per The Karate Kid. Johnson si occupò di realizzare le varie fasi di combattimento, nonché di allenare i protagonisti principali Ralph Macchio, nel ruolo di Daniel LaRusso, e Noriyuki "Pat" Morita, l'indimenticato Maestro Miyagi. Ha quindi avuto lo stesso incarico in Karate Kid 2 (1986), Karate Kid 3 (1989) e Karate Kid 4 (1994). Nel corso della carriera è stato anche stuntman e coordinatore di progetti importanti come Tartarughe Ninja alla riscossa (1990), Buffy L’Ammazzavampiri (1992) e Mortal Kombat (1995).