Muore a soli 48 anni Christo Jivkov, l'attore de "La Passione di Cristo"

Muore a soli 48 anni l'attore bulgaro Christo Jivkov, noto al grande pubblico in particolar modo per avere ricoperto il ruolo dell'apostolo Giovanni ne "La Passione di Cristo", film del 2004 diretto da Mel Gibson.

Secondo quanto riferito dal portale Deadline, Jivkov, che da tempo combatteva contro un tumore, si è spento a Los Angeles nella giornata di venerdì 31 marzo. Una notizia che ha colpito anche Maria Grazia Cucinotta, con la quale recitò nel film del 2009 diretto da Roberto Lippolis "Fly Light": l'attrice italiana ha espresso il proprio cordoglio nei confronti dell'ex collega con un messaggio su Instagram.

Nato a Sofia il 18 febbraio del 1975, condusse i propri studi presso la facoltà di regia televisiva e cinematografica dell'Accademia di arte drammatica Natfiz "Krastu Sarafov" di Sofia: qui fece le sue prime esperienze sia come attore che come assistente alla regia in numerosi film prodotti dalla medesima accademia.

Il primo ruolo di grande rilevanza fu quello del protagonista, il condottiero Giovanni delle Bande Nere, pseudonimo di Ludovico di Giovanni Dè Medici, ne "Il mestiere delle armi" di Ermanno Olmi (2000), presentato al festival di Cannes nel 2001, che conquistò i David di Donatello 2002 con nove vittorie, tra cui quella per il miglior film. Nel 2004, anno in cui arrivò anche il diploma all'accademia, fu tra i protagonisti del celebre film di Mel Gibson "La Passione di Cristo", interpretando il ruolo dell'apostolo Giovanni.

Nello stesso anno Jivkov ebbe un ruolo anche in "Occhi di Cristallo" di Eros Puglielli, mentre nel 2006 entrò nel cast di "Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa", con regia di Maurizio Zaccaro. Nel 2007 prese parte al festival di Berlino, per il ruolo da protagonista del novizio Andrea, nel film di Saverio Costanzo "In memoria di me", tratto dal romanzo "Lacrime impure" di Furio Monicelli. Il 2009 è invece l'anno in cui recita insieme a Maria Grazia Cucinotta nel film "Fly Light" (Il volo leggero) diretto da Roberto Lippolis.

L'attrice messinese ha voluto ricordare il collega con un commosso messaggio di cordoglio affidato nelle ultime ore alla propria pagina personale Instagram. "Non voglio ancora crederci che non ci sei più, dolore infinito" , scrive sul celebre social Maria Grazia Cucinotta. "Ciao Christo, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene" , conclude l'attrice e produttrice cinematografica italiana.

Il nome di Jivkov era circolato spesso, anche recentemente, per il tanto atteso sequel, "La passione di Cristo: Resurrezione", di cui ancora non sono note le tempistiche.