Nastri d’Argento in quota rosa, vincono Comencini e De Angelis

Dopo i Premi David di Donatello anche i Nastri d'Argento sono in prevalenza al femminile. Il Sindacato Giornalisti Cinematografici ha infatti assegnato ieri ben cinque riconoscimenti al film di Francesca Comencini Il tempo che ci vuole che ha ottenuto il Nastro per il miglior film, per la sceneggiatura, per gli interpreti Romana Maggiora Vergano (migliore protagonista ex aequo con Valeria Golino per Fuori di Mario Martone) e Fabrizio Gifuni migliore attore protagonista e per le casting director Laura Muccino e Sara Casani. Mentre la miglior regia è andata a Gabriele Mainetti per La città proibita.

Anche il miglior esordio dell'anno è al femminile, con l'attrice Greta Scarano che ha debuttato felicemente dietro la macchina da presa con La vita da grandi. Il protagonista del film, Yuri Tuci, ha ottenuto il Nastro come miglior attore di commedia ex aequo con Pietro Castellitto che, in Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt, interpreta Riccardo Schicchi. In questa categoria c'è anche il Nastro per Pilar Fogliati per la commedia più vista dell'anno, Follemente di Paolo Genovese.

Nella categoria migliori attori non protagonisti, oltre a Francesco Di Leva premiato per Familia di Francesco Costabile, ci sono Matilda De Angelis (foto) ed Elodie che hanno vinto il Nastro d'Argento per la loro interpretazione in Fuori che è l'unico film italiano presente attualmente nella Top Ten del Box Office con un incasso totale di 1,6 milioni di euro. Un'occasione in più per vedere il film di Martone che usufruisce dello sconto del biglietto a 3,50 euro grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura «Cinema Revolution».

Il Nastro speciale film dell'anno è andato a Diamanti di Ferzan Ozpetek con un premio collettivo a tutte le interpreti che sono ben 18.

Importanti riconoscimenti cosiddetti «tecnici» per Parthenope di Paolo Sorrentino (nella foto, la protagonista Celeste Dalla Porta ha vinto anche il premio «Guglielmo Biraghi») con Daria D'Antonio per la fotografia, Cristiano Travaglioli per il montaggio e Lele Marchitelli per la musica.