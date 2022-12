Natale a tutti i costi: il cinepanettone di De Sica che non è un cinepanettone

Debutterà su Netflix il prossimo 19 dicembre Natale a tutti i costi, commedia che vede Christian De Sica e Angela Finocchiaro vestire i panni di questa storia che farà sorridere tutta la famiglia. Scritto e diretto da Giovanni Bognetti, Natale a tutti i costi è un film che riflette sulle contraddizioni e le falsità del periodo natalizio, ma soprattutto sul concetto di famiglia e su come sia facile, a volte, darla per scontata.

Di cosa parla Natale a tutti i costi?

Carlo (Christian De Sica) e Anna (Angela Finocchiaro) sono due genitori che vivono in periferia, nella tranquillità lontana dalla città. Quando però i loro figli Alessandra ed Emilio (Claudia Colica) decidono di andare a vivere nella metropoli e lasciare il nido, Anna non la prende benissimo. Poco più di un anno dopo i timori di Anna si mostrano fondati. I suoi figli non vanno a trovare spesso i genitori e non hanno nemmeno così tanta voglia di passare del tempo con loro, al punto da mentire spudoratamente. Il colpo di grazia, però, arriva quando Anna scopre che nessuno dei suoi due figli tornerà a casa per il pranzo di Natale. Carlo, vedendo la moglie così disperata, decide di organizzare un piano diabolico: far credere ai figli di aver ereditato sei milioni di euro da una parente. Appena la notizia si diffonde, Emilio e Alessandra sono i primi a tornare a casa. Ma ben presto le bugie di Carlo e Anna si fanno sempre più grandi e difficili da gestire...

Una commedia che funziona

Nel mondo del cinema italiano il nome di Christian De Sica è da decenni associato al Natale, anche grazie alla partecipazione a numerosi film diventati poi famosi con l'etichetta di "cinepanettoni". Al di là della qualità (discutibile) dei film firmati da Neri Parenti, Christian De Sica è un po' l'Eddie Murphy del Bel Paese: non è Natale senza un suo film. Ecco allora che Netflix si è fatta avanti per cercare di colmare un vuoto nello spettatore medio, regalandogli una storia natalizia divertente e che, finalmente, funziona. Messe da parte le volgarità che hanno costellato alcune delle produzioni natalizie italiane degli ultimi anni, Natale a tutti i costi è una commedia che gioca molto sullo stile della commedia degli equivoci, che si costruisce su una montagna di cose non dette che permettono alla comicità di esplodere, proprio a causa di incomprensioni e goffi tentativi di tenere in piedi quella che è solo una menzogna. Grazie anche a una durata che sfiora i novanta minuti - e che rimane la durata perfetta per un film commedia - il ritmo del film è solidissimo e l'attenzione dello spettatore non vacilla nemmeno per un momento. Si ride sguaiatamente in più di un'occasione e l'empatia verso i due genitori alle prese con due figli veramente egoisti è forse l'elemento che funziona meglio.

Nonostante ci sia il bagaglio di "buoni sentimenti" che ogni film di Natale sembra esigere, Natale a tutti i costi è comunque spietato nel dipingere una famiglia strana, dove all'indifferenza dei figli si alterna la presenza quasi tossica di una madre inacapace di accettare che i suoi eredi non sono più bambini. Tutti i personaggi hanno una vena nerissima che diverte proprio perché non si nasconde dietro il politicamente scorretto o dietro la fiera dei facili sentimentalismi. Da denti che volano a conti salatissimi da pagare, Carlo e Anna sono due personaggi che non stanno a guardare e che decidono a loro modo di vendicarsi di figli che non apprezzano la fortuna di avere due genitori che li amano. Al di sotto delle risate, però, c'è anche un sottotesto - appena accennato, ça va sans dire - che spinge a riflettere sulle incoerenze del Natale, sulla corsa a fare grandi pranzi di famiglia quando il parentado è spesso fonte di stress e rabbia. Da questo punto di vista, allora, si può dire che Natale a tutti i costi è un film che funziona a 360 gradi e sebbene i personaggi secondari rischino di essere delle semplici macchiette il risultato è comunque una pellicola di puro intrattenimento che non mancherà di divertire.