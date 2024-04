Netflix, 5 film da non perdere ad aprile

Come ogni mese, Netflix ha reso noti i nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo della nota piattaforma streaming on demand. Ecco, allora, quali sono i cinque film che, per un motivo o per un altro, non dovreste perdervi nel mese di aprile.

I film da vedere su Netflix ad aprile

Elvis

A partire dal 6 aprile su Netflix sarà disponibile il film Elvis, che è stato una delle punte di diamante della stagione cinematografica di un anno fa. Diretto dal regista visionario Baz Luhrmann, Elvis racconta la vera storia di Elvis Presley (interpretato magistralmente dal giovane attore Austin Butler), del suo talento ma anche del suo rapporto complicato con il suo manager, un Tom Hanks mai così manipolatore e "viscido". Un film perfetto da vedere in questo periodo, soprattutto se si tiene conto che al cinema è da poco arrivato Priscilla, lungometraggio diretto da Sofia Coppola che racconta la storia d'amore tra Elvis Presley e Priscilla.

Il fabbricante di lacrime

Il 4 aprile, invece, su Netflix arriva un film atteso soprattutto dalle spettatrici più giovani: Il fabbricante di lacrime, pellicola tratta dall'omonimo romanzo dell'italianissima Erin Doom che è stato un vero e proprio caso editoriale, spopolando anche grazie al cosiddetto booktok. La storia è quella di due ragazzi adolescenti che, dopo essere cresciuti nello stesso orfanotrofio retto da regole rigide, vengono adottati nella stessa famiglia. La protagonista, convinta che il suo coetaneo l'abbia sempre odiata, non può nemmeno immaginare che lui, in realtà, è da sempre innamorato di lei e sempre desideroso di proteggerla. Non è un film adatto a tutti i palati e difficilmente piacerà a chi ha più di quindici anni, ma si tratta come di un'uscita importante, che apre a riflessioni sulla tossicità dei rapporti adolescenziali che viene spesso idolatrata.

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice

Tra i titoli più attesi questo mese su Netflix c'è la seconda parte del film di Zack Snyder, dal titolo Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice. In questo secondo capitolo di questa breve serie fantascientifica che, nelle intenzioni, doveva aprire le porte a un altro universo espanso à la Star Wars, ritroveremo il personaggio di Arthelais/Kora (Sofia Boutella) che, dopo essere stata tradita nel mezzo della missione che stava svolgendo, dovrà combattere per salvare se stessa e ciò in cui crede. Il primo film non aveva convinto a pieno il pubblico, perciò c'è molta curiosità di scoprire se questa seconda pellicola di Snyder riuscirà ad ottenere risultati migliori.

Scoop

Il 5 aprile su Netflix è arrivato Scoop, il film ispirato a fatti realmente accaduti e incentrati sulla ricerca di uno scoop cinematografico (da qui, appunto, il titolo del film). Nello specifico, il film racconta tutti i tasselli, le strategie e ciò che si è reso necessario per ottenere quella che poi sarebbe diventata la famosissima intervista del principe Andrew sulla BBC Newsnight. Un film che dimostra la determinazione di donne e giornaliste a ottenere la verità, anche se questo significava sfidare apertamente un membro della famiglia reale.

Vicini davvero

Remake spagnolo del film francese Un peu, beaucoup, aveuglément (tradotto in italiano con il più semplice Appuntamento al buio, Vicini davvero è una pellicola che piacerà soprattutto a chi apprezza le commedie romantiche. La storia di questo film in arrivo il 12 marzo, infatti, è l'incontro tra due vicini di casa che vivono vite apparentemente inconciliabili. Lui (Fernando Guallar) per lavoro ha bisogno di silenzio. Lei, invece, è una musicista in attesa di un'audizione che riempie la sua casa di note.

A separare i due c'è una parete sottilissima che fa sentire tutto: nonostante questo, però, ciò che era iniziata come una specie di guerra tra vicini si tramuta in qualcosa di più inaspettato.